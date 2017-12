Bývalé Rádiokomunikácie utŕžili vlani 1,052 mld. Sk

BRATISLAVA 5. augusta (SITA) - Nástupník bývalých Rádiokomunikácií, spoločnosť TRI R, a.s., ktorá v máji tohto roka zmenila názov na Towercom, a.s., dosiahla v minulom roku tržby vo výške 1,052 mld. Sk.

6. aug 2008 o 17:20 SITA

Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje nárast tržieb o 8,9 %. Podstatnú časť z nich tvorili tržby z predaja vlastných služieb, ktoré predstavovali 951,7 mil. Sk. Zvyšok tvorili tržby z predaja tovarov vo výške 100,4 mil. Sk. Podľa výročnej správy spoločnosti za minulý rok sa firma svojim ročným obratom na úrovni 1 mld. Sk, etablovala ako štvrtá najväčšia telekomunikačná spoločnosť. V sledovanom období dosiahla vyprodukovaná pridaná hodnota čiastku 660,4 mil. Sk, čím medziročne vzrástla o 2,7 %.

Ako ďalej z informácií zverejnených spoločnosťou vyplýva, čistý zisk za vlaňajšok predstavoval 140,2 mil. Sk, pričom rok predtým bola spoločnosť zisková 162,4 mil. Sk. Tento rok predstavuje pre spoločnosť TRI R, a.s., významný míľnik v jej činnosti z hľadiska technologického, obchodného, ako aj z hľadiska vytvárania nových firemných hodnôt. Firma sa chce v tomto roku zamerať najmä na inovácie, efektívnosť a kvalitu poskytovaných služieb, optimalizáciu vnútrofiremných procesov a prípravu prechodu na digitálne vysielanie.

TRI R je nástupníkom spoločností TBDS, a.s., RK Tower, s.r.o a Rádiokomunikácie, o. z. Bývalé konzorcium TRI R, v súčasnosti Towercom, založili spoločnosti MOVYS, a.s. (60 %), I. T. A. Telecom Slovakia, s.r.o. (30 %) , Hampden Investments Limited (10 %) s cieľom spoločne sa uchádzať o získanie Rádiokomunikácií v tendry vyhlásenom spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. Movys, a.s. je lídrom a odborným garantom konzorcia. Má dlhodobé skúsenosti v rádiokomunikačnom biznise. Majiteľmi a kľúčovými vlastníkmi spoločnosti sú bývalí zamestnanci správy Rádiokomunikácií Bratislava. I. T. A. Telecom Slovakia, s.r.o., je poskytovateľom technickej podpory, know-how a kľúčových riešení pre telekomunikačných operátorov so skúsenosťami napríklad pri spúšťaní GSM sietí. Hampden Investments Limited je kapitálovým partnerom spoločnosti. Ku koncu roka 2007 bolo v spoločnosti TRI R, a.s., zamestnaných 292 zamestnancov.

Spoločnosť Towercom, a.s. zabezpečuje prevádzku televízneho a rozhlasového vysielania na celom území Slovenskej republiky. Spoločnosť tiež poskytuje prenájom satelitnej kapacity a uplinkových služieb. Tieto služby sú prevažne určené pre distribúciu televíznych a rozhlasových programov v digitálnej forme cez satelit. V oblasti prenosu dát firma zabezpečuje prevádzku siete digitálnych mikrovlnných sietí. V portfóliu ponúkaných služieb spoločností figuruje aj realizácia projektovej dokumentácie pre výstavbu rádiokomunikačných systémov a zariadení. Towercom tiež realizuje montáž a údržbu anténových systémov, nosičov, oceľových konštrukcií a vysielacích technológií.