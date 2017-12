Doom 4 sa vráti k svojim koreňom

Prvoradým je totiž projekt Rage, o ktorom sa píše o pár riadkov nižšie. Doom 4 pobeží na rovnakom engine ako Rage, preto jeho vývoj nebude trvať niekoľko dlhých rokov. Grafické spracovanie by však malo byť na prvý pohľad odlišné kvôli nižšiemu frameratu. Doom 4 bude na rozdiel od svojho predchodcu omnoho viac akčnejší shooter. Už sa nebudeme klepať strachom v temných chodbách, lež si užijeme brutálnu akciu (predpokladá sa rating 18+, takže možno nám na dvere zaklope aj slečna motorovka) štýlu prvých dvoch dielov.

Proste dostaneme do rúk hrdinu (najlepšie takého, ktorý po celý čas hrania ani necekne), zástupy démonov stojacich proti nám a hybaj ho do boja. Arkádová hrateľnosť by mala byť svojou rýchlosťou podporená aj nie príliš náročnou obtiažnosťou, aby neboli hráči zbytočne frustrovaní a dokázali sa prestrieľať až na úplný záver. Ďalšie informácie sa istotne objavia, času je dosť, zrejme to však nebude skôr než o rok, na ďalšom QuakeCone.

