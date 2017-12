Nové informácie o Rage od id Software

4. aug 2008 o 18:34 Ján Kordoš

Až teraz sa objavilo aspoň zopár informácií, respektíve spresnení, čo by hra mala, respektíve nemala byť. Rage malo byť prvým projektom id Softu s otvoreným svetom – to síce ostáva pravdou, ale nemáme očakávať žiadny gigantický svet ako v prípade RPG titulov či Grand Theft Auta, v ktorom by sme si mohli robiť čokoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek. Pôjde len o veľkú, voľne prístupnú krajinu s lineárne nastavenými príbehovými misiami, ktorými sa budeme pretĺkať.

Veľkou výzvou by mal byť kooperatívny režim, aktívny nielen prostredníctvom internetu, ale aj vo dvojici na PC pri splitscreene. Navyše nás potešilo, že úlohy pre klasický singleplayer a kooperatívne hranie by mali byť rozdielne, takže nepôjde len o tradičné prechádzanie kampane s kamarátom po boku, ale úplne nové dobrodružstvo. Ako už bolo spomínané dávnejšie, pôjde o prvý projekt id Softu, ktorý nebude zameraný výhradne na strieľanie, ale sa nám tu objavia aj iné herné prvky.

Vedelo sa o možnosti využívania vozidiel z ďalej budúcnosti (príbeh viď. spomínané preview), pridajú sa k nim aj minimalistické RPG prvky – vo svete budeme totiž zbierať predmety a obchodovať. Čo sa týka technológie, o id Techu príliš nevieme, len že to bude skutočne novátorský systém, ktorý by mal zdatne konkurovať Unreal Enginu tretej generácie. Programátorský poloboh John Carmack už pracuje len na posledných detailoch, takže v kombinácii so systémom MegaTexture by sme mali vidieť na svojich obrazovkách úchvatnú grafiku a nemuseli mať stroj za niekoľko desiatok tisíc či bohatého strýka v Nasa.

Veľmi zaujímavo vyzerajú jednotlivé verzie Rage. Vieme, že koncové platformy sú tri – a určite netušíte ktoré. PC verzia by mala byť graficky na vysokej úrovni a zaberať bude tri až štyri DVD médiá. Verzia pre Xbox 360 bude graficky orezaná kvôli kompresii dát: hra totiž bude vydaná iba na 2 DVD z dôvodu agresívnej politiky Microsoftu, ktorý si za tituly na 3 a viac médií žiada vysoké percentá zo ziskov hry. Verzia pre Playstation 3 by nemala podliehať kompromisom vďaka veľkej kapacite Blu-ray médií.

S online distribúciou sa zatiaľ nepočíta, nie každý si totiž môže dovoliť sťahovať niekoľko desiatok GB dát. No a aby sme to zakončili optimisticky: Rage by sa malo objaviť do dvoch rokov, pričom najpriaznivejší termín sa javí ako koniec roku 2009.

