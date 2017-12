Google začne fušovať do reklamy v hrách

4. aug 2008 o 18:28 Ján Kordoš

Pri spojení internetu a reklamy vás istotne ihneď napadne banerový systém a ak už sme pri ňom, určite každý z vás pozná AdSense systém od Googlu. A prečo by sa práve jeden z najväčších IT gigantov nemohol obuť do tohto výhodného biznisu? V jeho plánoch do budúcnosti je začlenenie do svojho programu aj systém AdSense for Games, ktorý by mal byť aktívny ako v PC, tak aj v konzolových hrách, neuniknú mu ani mobilné hry či freeware a hry hrateľné vo webových prehliadačoch.

Konkrétnejšie kroky Google zatiaľ uvedené neboli, no už teraz je nad slnko jasné, že s reklamou v hrách treba počítať, či sa vám to páči alebo nie. Prinajmenšom by to mohlo významne znížiť koncovú cenu samotných titulov.

Zdroj: Joystiq