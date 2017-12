Too Human dokončené

4. aug 2008 o 18:26 Ján Kordoš

Tento mix severskej mytológie a cyberpunku sa mal objaviť už nejaký ten mesiac dozadu, určite si dobre pamätáte na skvelé E3 2007 video, ktoré nás zrazilo svojou atmosférou k zemi rovnako ako skazený dych bezdomovca po degustácií týždňového výberu miestnej skládky. Zatiaľ sú síce ohlasy na hru samotnú mierne rozpoltené, ale minimálne tu máme niečo zaujímavé. Vraj je ovládanie nevľúdne a podivné, ale zaujímavý koncept hry by to mohol zvrátiť.

Ako jeden z najväčších dôvodov, prečo sme museli toľko čakať, uviedli autori svoj spor s Epic Games. Známa to hádka, v ktorej sa pochytili ako malí chlapci na pieskovisku kvôli enginu (Unreal 3 technológia) napokon vyústila vo vytvorenie vlastného motoru pre Too Human. Dúfame, že grafické spracovanie tým príliš neutrpí, predsa len je Unreal Engine 3 považovaný momentálne za jeden z najlepších nástrojov. Ale nech to je akokoľvek, koncom letných prázdnin to tu bude a pokým sa Microsoft rozhýbe, aj to pre vás zrecenzujeme.

Zdroj: PR