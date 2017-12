Obedná pauza: s kačičkami

Áno, je to trochu infantilný názov. Aj "ústredná postava". A v neposlednom rade aj väčšina úloh, ktoré v hre Duck: Think Outside the Flock musíte zvládnuť, pretože každý z 25 levelov prejdete spravidla za pár sekúnd. Zábava spočíva v hľadaní riešenia dané

4. aug 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Zahrajte a stiahnite si zábavné hry na PLAY.SME.sk . Náš dnešný tip Profesor Duriarti, slávny zločinec, ukoristil farmu a zajal zvieratká! Klonoval ich a tieto klony teraz pracujú pre neho, aby úspešne splnili jeho diabolský plán na zničenie Zeme. Cez svoju sieť informátorov sa Superkrava dopočula o tejto situácii a rozbehla sa zachrániť zvieratká na farme. Pretože, napokon, kto má vedieť lepšie, ako zachrániť farmu, než Superkrava? Supercow je arkádová hra pre celú rodinu! Áno, je to trochu infantilný názov. Aj "ústredná postava". A v neposlednom rade aj väčšina úloh, ktoré v hre Duck: Think Outside the Flock musíte zvládnuť, pretože každý z 25 levelov prejdete spravidla za pár sekúnd. Zábava spočíva v hľadaní riešenia daného levelu. Nenáročné, milé... na niekoľko minút, vhodné ak potrebujete vypnúť a nemáte práve chuť strieľať (ale možno by ste sa okúpali).

