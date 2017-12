MotorStorm: Pacific Rift - zablatené preteky

1. aug 2008 o 10:06 Ján Kordoš

Pokračovanie najúspešnejšieho projektu pre Playstation 3, MotorStormu, sme si na našich stránkach už raz podrobne predstavili, no tentoraz sa nám do rúk dostala hrateľná beta demoverzia a výsledné dojmy si nemôžeme nechať iba pre seba. Keďže však išlo o verziu značne rannú, obsahovala niekoľko chybičiek krásy, ktoré plnej verzii určite neodpustíme. Na prekrývanie objektov a spomalené zábery kamery, ktorá sníma scénu ZA objektom, sme si už odvykli. Žiaľ, ani druhý diel adrenalínových pretekov neobišlo zdĺhavé nahrávanie trate.

To sú však chyby, ktoré môžeme pripísať na vrub novinárskej verzii. Ako bolo už tlačových správ a odhalení (napríklad z nášho predstavenia hry) zrejmé, presunieme sa z piesočnatej Arizony do hustej džungle, na pustý ostrov kdesi v Pacifiku. Základ hry však ostáva totožný, len sa tu a tam čosi pridalo, rýchla jazda však ostáva pre MotorStorm: Pacific Rift charakteristická. Ono ten presun totiž neznamená len to, že sa nám na automobily bude lepiť miesto prachu a piesku blato, aj keď vo svojej podstate sa nápoveda núka už zmenou prostredia. Mohli sme si vyskúšať dve trate, pričom obe zeleňou rozhodne nešetrili. Trochu nás síce zarazilo, že boli od predchodcu mierne odlišné svojim charakterom.





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

V Rain God Spires sme strávili more času vo vzduchu, trať totiž pozostáva z množstva skokanských mostíkov a lety trvajúce niekoľko sekúnd nie sú výnimkou. Počas letu môžete vozidlo natáčať a pripraviť ho tak na rýchly štart na pevnej zemi. Cascade Falls zas predstavuje tradičnú pretekársku klasiku: máme trať umiestnenú v džungli, no navzdory filozofii pôvodného MotorStormu sme tu boli riadne obmedzovaní prostredím. Prvý diel totiž ponúkal vo veľkej miere voľnosť a otvorené priestranstvá. Cascade Falls je sieťou niekoľkých chodníčkov so zradnými jazierkami vody a ostrými zákrutami.

Hrateľnosť samotná zostáva pri starom. Plyn až na podlahu a podľa zvoleného vozidla vyberiete taktiku, ktorou sa popasujete s traťou. Mohli sme si vyskúšať motocykle, terénne vozidlá alebo monster trucky a rozdiel medzi nimi je okamžite cítiť. Motorka je síce pomerne svižná, rýchlo akceleruje, maximálna rýchlosť však nie príliš veľká a v stretoch s ostatnými vozidlami (zásadne jazdí na jednej trati viacero tried) neobstojí a kontaktným súbojom je nutné sa vyhýbať, čo býva niekedy dosť veľký problém, o čom sme sa presvedčili v Cascade Falls, kde v prípade niektorých úzkych ciest sme mali takmer vždy o spoločnosť postarané.

Pravým opakom sú monster trucky – novinka v Pacific Rift. Sú obrovské, nemotorné, ak sa však rozbehnú, prevalcujú všetko, čo im stojí v ceste. S tým súvisí aj väčšia interaktivita okolo trate. Objekty už nepredstavujú vždy len prekážky, ale v niektorých prípadoch môžete niektoré preraziť. Škoda len, že stromy predstavujú automatickú stopku a pri nabúraní do nich z koruny ani lístoček nespadne. Niekedy sa samozrejme stane, že aj veľké vozidlo zastaví (a zdemoluje) obyčajný trám na moste, no úplnú interaktivitu určite nik nečakal. Zlatú strednú cestu v pretekoch predstavoval klasický pick-up.



Aj keď sú naše dojmy skrz-naskrz kladné, výber tratí akoby nebol správny a chýbala nám spomínaná voľnosť prezentovaná predchodcom, ktorého sa predalo viac než 3.5 milióna kusov. Arkádové jazdenie so štipkou reality ostalo prítomné, no priblížilo sa tradičnému mainstreamu závodných hier. Prostredie sa vo vyšších rýchlostiach okolo vás až nepríjemne mihá (pri pohľade z kapoty vozidla je to skutočne super jazda) a karamboly na seba nenechajú dlho čakať. Deštrukcia zatiaľ nie je tak prepracovaná, plechy sa nekrčia až tak často, ale to je len otázkou času, kedy budú prítomné všetky grafické finesy. Hrateľnosť preto vsádza na rýchlosť, no zároveň sa musíte s plynom hrať, hľadať správny nájazd do každej zákruty, pretože ani na suchom povrchu nie je malina vyberať ostré zákruty, tobôž na blate alebo rozmočenom povrchu. Veľkú zábavu si užijete aj pri jazierkach. Obroch na kolesách príliš nespomalia, menším rýchlosť poklesne, ale zároveň sa vám schladí nitro, ktorého využívanie je znovu jedinou cestou k úspechu. Treba ho používať triezvo (postupne sa dopĺňa), pretože po prehnaní vám auto exploduje.

Ten, kto hral pôvodný MotorStorm, si dokáže hrateľnosť ako takú predstaviť. Pripomína staré dobré časy Screameru, ale ten je už dávno zabudnutou kapitolou herného sveta. Zatiaľ sme mali možnosť otestovať iba kratšie trate, rozsiahle územie a preteky trvajúce i desať minút to rozhodne neboli. Znovu však dominuje rýchlosť a akčnosť, Neustále sa niečo deje, vďaka rozvetveným chodníkom (alebo iným dotieravcom pri skákaní na rampách) sa musíte sústrediť každú sekundu, pretože tak ako rýchlo môžete o víťazstvo prísť, tak ho môžete i získať. Nepriatelia zvádzajú boje aj medzi sebou a skutočne sa výborne pozerá na tri navzájom sa atakujúce vozidla, ktoré sa štuchajú. Míňate prvý vrak, vzduchom letí druhý (efektne vás preskočí) a tretieho pretekára dorazíte vy miernym šťuchancom dolu zo skaly.



Zatiaľ vplyv prostredia nebol až tak badateľný, ale aspoň jeho počiatky cítiť bolo. Preteky v prírode, majúce vytetované na čele „ide predovšetkým o zábavu“, sú iné ako väčšina závodných hier. MotorStorm: Pacific Rift možno pôsobí až príliš obyčajne, na jeho príťažlivosti to však vôbec nebadať. Zvuky boli už tradične ohlušujúce, motory neustále revali a v pozadí hrala drsná a rýchla gitarová hudba. Všetko je tak, ako by malo byť. Pokračovanie sa na nás rúti obrovskou rýchlosťou a pokým nečakáte veľké zmeny a predošlý chod vám zachutil, už teraz máme pre vás dobrú správu: išlo len o predjedlo, hlavný chod ešte len príde. A my ideme znovu na trať. Rýchlosť je totiž v MotorStorm: Pacific Rift doslova fascinujúca.