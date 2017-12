Sex v hre Alpha Protocol

29. júl 2008 o 17:37 Ján Kordoš

Išlo o hru pre dospelé publikom a hoci bola oznámkovaná ratingom najvyšším, aj tak mnohým vadili tieto scény, ktoré si niektorí zamenili s pornografiou. Jednoducho odporcom hier stačí čokoľvek na zdvihnutie varovného prstu a upozornenie na skazenú morálku detí. Alebo erotické scény z Fahrenheita – vynikajúcej príbehovej hry, kde sa táto dospelá vsuvka priam hodila.

Preto je vskutku odvážne, že jeden z vývojárov, Ryan Rucinski, Obsidianu, nahlas povedal, že v ich pripravovanom projekte Alpha Protocol sa budú určite vyskytovať erotické scény. Túto špionážnu hru sme si rozobrali nedávno, takže pre bližšie informácie si prečítajte preview. V niektorých pasážach hry však budeme musieť zviesť opačné pohlavie, čo vyústi nielen v zaujímavé rozhovory, ale zároveň aj sexuálna scéna.

Nebude však samoúčelná, na prilákanie neplnoletých (hra má už teraz rating 18+), ale za zvádzanie a následné laškovanie v posteli budeme mať ľahšiu cestu vpred, prípadne sa dostaneme na inak neprístupné miesta. Môže to však skončiť aj opačne a niekto bude môcť zviesť nás a využiť na nekalý čin, čo znie ešte lepšie. Odolávať budeme musieť teda nielen nástrahám z olova, ale aj zvodným ženám.

Nepôjde však o žiadne drsné scény, do hry sú tieto možnosti pridané prirodzenou formou, aby zbytočne nemoralizovali, no ani nezakrývali fakt, akože to vlastne s tými včeličkami a kvetinkami je. Ste za, ak má hra rating 18+ a nemala by sa dostať do rúk deťom?

Zdroj: Joystiq