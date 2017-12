Na hernú výstavu E3 2008 sa zdvihla vlna kritiky

21. júl 2008 o 13:02 Ján Kordoš

Nič nás neprekvapilo a omnoho väčší boom napríklad spôsobilo Diablo 3 ako celá výstava E3 roztiahnutá na niekoľko dní. Pomerne suché prezentovanie na jednotlivých konferenciách síce herným novinárom pomôže a z tohto pohľadu je to krok smerom vpred, pretože sa dá všetko stíhať, no to by v tento rok muselo aj niečo prísť. K hodnoteniu sa napokon vyjadrili aj niektoré veľké mená.

Alain Corre z UbiSoftu prehlásil, že tento ročník bol zlý. Nevhodne zvolený termín (letné mesiace) je dôvodom, prečo neboli prezentované očakávané hry vo väčšej miere. Keďže je dátum vydania stanovený (vo väčšine prípadov) na tohtoročnú zimu, niektoré projekty ešte nie sú úplne dokončené a venovať sa výhradne E3 verzii, ktorú by tvorcovia museli uprednostniť pred hrou, ktorá pôjde do obchodov, je neprijateľné. Preto by sa podľa neho mal dátum konania posunúť viac k jeseni, kedy by bolo čo ukazovať.

Laurent Detoc (šéf americkej pobočky Ubisoftu) povedal, že v tento rok to bolo príšerné a z akcie, kde sa schádzali všetci a zabávali sa, sa stala šou niekde v pivnici pre zopár ľudí. John Riccitiello to skrátil: „Takúto E3 neznášam!“ Akoby sa z kedysi známeho mena stala úbohá fraška, ktorá sa konala iba z donútenia, pretože to tak jednoducho musí byť. Je to však skutočne nutné pozvať 5000 novinárov z celého sveta (čiže prevažne z Ameriky) a nechať ich niekoľko dní prinášať informácie, ktoré mnoho nepovedia?

Všetko to zaklincoval Shigeru Miyamoto z Nintenda, ktorý prehlásil, že výstava E3 už nie je tým, čím bývala kedysi a jednoducho nie je vhodná na prezentovanie nových projektov pre hardcore hráčov. A práve tí túto výstavu prostredníctvom herných serverov sledujú. Nintendo v tento rok nepredviedlo nič špeciálne nové, čím by mohlo zaujať, iba sa prezentovalo tým, čože sa na Nintendo Wii alebo Nintendo DS chystá - a to je všetko. To by možno stačilo rozoslať tlačové správy a bol by pokoj. Aký máte na tohtoročnú E3 vy?

