BlackSite: Area 51 - znovuzrodení musia byť vyhladení

Akčný titul BlackSite: Area 51 sa objavil na sklonku minulého roku a vo vysokej konkurencii neobstál. Po vydaní to potvrdil aj sám šéf vývoja Harvey Smith z Midwayu, za čo bol odmenený okamžitou výpoveďou.

11. júl 2008 o 15:35 Ján Kordoš

Hlavným hrdinom a vašim alter egom je Pierce, špeciálne vycvičený vojak poslaný do Iraku na klasickú vojenskú misiu: nájsť nukleárne zbrane. Saddam si ich na záhradke neskrýval, takže sa prestrieľate cez miestnu armádu, aby ste v podzemnom bunkri objavili niečo úplne iné. Niečo, čo zmení váš život definitívne a natrvalo. Konšpiračné teórie sa začnú odvíjať rýchlosťou uragánu a vy sa bez väčšieho vysvetlenia po strate parťáka ocitáte o niekoľko rokov neskôr v nevadskej púšti. Kde sa samozrejme deje niečo nekalé, z miestneho mestečka Rachel sa už dlhšiu dobu neozval operujúci tím a vaše vedenie vás preto vyšle na rutinnú misiu, ktorej cieľom je zistiť, čo sa vlastne stalo. A to už skáču mimozemšťania, prípadne znovuzrodení (čiže nejakým sajrajtom nakazení ľudia), z každého kúta a vy viete, že niekto sa tu nepekne pohral s prírodou a návšteva z vesmíru nemusí vždy prichádzať s bochníkom chleba a soľou.





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Nech sa príbeh s konšpiračným pozadím a tajomnosťou tvári akokoľvek, neobstál by ani v béčkovom filme a rozprávanie je nakopením jedného klišé cez druhé, navyše formou tak stupídnou, že zápletku pre uchovanie svojho duševného zdravia radšej nebudete sledovať. Nie je to ani potrebné. Jediným vašim cieľom je totiž prestrieľať sa k najbližšiemu checkpointu, ku ktorému vedie vždy len jedna cesta a preto postupujete tunelom stále dopredu, likvidujete desiatky až stovky protivníkom mimozemského alebo zmutovaného pôvodu. Hodilo by sa prirovnanie k staršiemu titulu Serious Sam a svojou hrateľnosťou likvidovania mraku nepriateľov to aj tak je. Väčšinu času strávite po boku svojich kumpánov, čo má v hráčoch evokovať tímovú akciu. Nefunguje to, hoci vaši kamaráti strieľajú ako o dušu a častujú vás drsnými hláškami. Hlúpe totiž je, že máte k cieľu vždy len jednu cestu a Pierce je tak neschopný, že si ani dvere nedokáže otvoriť sám, musí pomocou akčného tlačidla vydať príkaz svojim druhom. Zdržuje to. Ponuka vysielania vojakov dopredu nemá príliš veľké opodstatnenie, svoje si musíte odstrieľať sami.

Jedným zo zaujímavých prvkov mala byť morálka mužstva, no ako istotne tušíte, ani tu to príliš nevyšlo. Podľa vášho snaženia sú vaši parťáci plní elánu do nového zabíjania. Nesmiete teda postávať v pozadí, ale sa vrháte do víru akciu, za čo ste odmenení práve zvýšenou morálkou mužstva. Pôvodne bolo proklamované, že sa často ocitnete v nezávidenia hodných situáciách, kde budete obkľúčení, spolubojovníci budú strácať nádej na prežitie, strieľajú menej a nepresnejšie, no nič podobné vás pri hraní nečaká. Ako už bolo spomenuté, ide len a len o lineárnu akciu, v ktorej je jedinou úlohou ísť dopredu a strieľať. Zbraní je pomenej, ale sťažovať sa nebudete, prst zo spúšte často nezložíte a ak by sa vám to málilo, máte tu aj vozidlá, ktoré zapadajú do arkádovej akcie svojim voľným až bizarným modelom dokonale. Takže sa stačí chopiť myšky a klávesnice, preradiť mozog na tie najnižšie obrátky strieľať úplne po všetko. Žiadnu hlbokú myšlienku sa nesnažte hľadať, nepekne by ste pohoreli.

GRAFIKA 6 / 10

Hru poháňa tretia generácia Unreal enginu a je to vidieť. Grafika je správne detailná, modely postáv precízne vymodelované, všetko okolo vás má šmrnc, lenže ak sa pustíte do samotného hrania, odhalíte niektoré problematické miesta. Tak za prvé: to, že máte kvalitný motor pre hru ešte nezaručuje, že dokážete zaradiť vyšší rýchlostný stupeň a predviesť oslnivé divadlo. Jednotlivé mapy sú síce pomerne husto osadené objektmi, pestrosť alebo skôr originalita či zaujímavé miesta však mnohých chýbajú a väčšinu lokácií ste už akoby niekde videli. Alebo vám ešte púštne prostredie Blízkeho východu nelezie krkom. Opustené mesto Rachel chcelo oslniť svojou architektúrou, no chýba tomu ešte dostatočne veľa na to, aby vás hra svojim spracovaním zaujala. Z prostredia totiž nemáte žiadny konkrétny pocit, nebojíte sa, prehnane sa neskrývate (nie je kde), nepociťujete depresívnu atmosféru nečakaného útoku. Deštrukčný model je minimálny, takže sa dočkáte len výbuchu auta, prípadne opadanej omietky stĺpov, no nie je to dostatočne komplexné na to a navyše vyčačkané efektmi, aby vás to pohltilo. Vidíte pred sebou príjemne vyzerajúcu hru, no akoby bez duše, bez svojského štýlu. Tu ponúkal predchodca omnoho viac, kde boli potulky po tajomnom komplexe správne napínavé, tu vás bude maximálne napínať pri monotónnosti, ktorú hrá ponúka a vyťahuje z vrecka ako kúzelník zajace z klobúka. Občas sa nejaký panák zasekne, občas vidíte textúry na seba nenadväzujúce, taká klasika bez testovania.



INTERFACE 7 / 10

Ovládanie je typické pre strieľačku z vlastného pohľadu. K miereniu vám môže dopomáhať auto-aim, pri istom zásahu kurzor naberie červenú farbu, niesť môžete len dve zbrane, ktoré prirodzene meníte. Nenájdete tu žiadny výrazný problém, trochu by však dopomohla mapa alebo aspoň obyčajný radar. Hoci je cesta k ďalšiemu checkpointu vždy len jedna, niekedy nie je jasné, či sa dá ísť smerom, ktorým ste sa vybrali a náhodou vás nezastaví neviditeľná stena. Pri útoku nepriateľa sa musíte spoliehať na indikátor zásahu, ktorý napovedá, odkiaľ že ste to chytali šupu medzi oči. Trochu nevhodne sú umiestnené české titulky: vľavo hore by to čakal málokto.

HRATEĽNOSŤ 5 / 10

Pri všetkej úcte k Midwayu: ako mohli dopustiť, aby bola vydaný tento projekt? Urýchľovali vývoj stoj čo stoj, aby sa to stihlo na Vianoce a my tu môžeme byť radi, že u nás sa hra objavuje až teraz, v letnom suchu, kedy by sa tupá strieľačka ujať mohla. BlackSite: Area 51 totiž nie je nič iné, nech sa snaží svojou zápletkou nakecať čokoľvek, ide vojenskou vravou o piece of shit. Chodím a strieľam, strieľam a chodím. Do toho správne drsní vojaci, ktorí bez podpory chýbajúcej atmosféry vyzerajú skutočne iba ako panáci a vy ako panák najhlavnejší kosíte ako o dušu. Nepodarilo sa vytvoriť pohlcujúcu atmosféru a teraz je zbytočné plakať nad premrhaným potenciálom. Vytvoriť stereotypnú akciu nie je problém, chýba tomu však akýkoľvek chytľavý prvoh, hoci ambície vývojári určite mali. A určite vyššie, než ako to dopadlo. Takto vás hra rozhodne nepohltí, pretože cítite, že hra chcela byť niečo viac, než len obyčajný shooter, ktorého je v budgetových edíciách za dve kopcovité hrste. To, že to pekne vyzerá, ešte neznamená, že to na vás tak i bude pôsobiť, čo je ďalší problém BlackSite: Area 51. Je to hra chladná, bez výrazného nakopnutia vás ženie vpred. Áno, áno. Máme tu drsných vojakov, hnusnú konšpiráciu na najvyšších miestach, kopec výbuchov a vystrieľaných patrónov ako za Druhej svetovej. Zííív. Povedzme však, že si chcete užiť výhradne tupú akciu. V tomto prípade máte pred sebou prototyp arkády s peknými alieníkmi. Lenže baviť vás to dlho nebude: BlackSite: Area 51 si totiž nevie vybrať, čím chce byť. Príbeh nefunguje, na arkádu nejde o príliš „husté sústo“, ktorému chýba rýchlosť.

MULTIPLAYER 7 / 10

Poteší kooperatívny multiplayer v kampani a keď niekoho nájdete na serveroch, môžete si to s ním rozdať po sieti, no tam to zíva prázdnotou tak ako my bez rannej kávy. Táto možnosť tu však je a kooperácia už niekoľkokrát potvrdila, že dokáže divy i s priemernými titulmi. Obmedzenie na 10 hráčov je zbytočné, budete radi, ak nájdete deviatku ostatných.



ZVUKY 8 / 10

Ak sa niečo dá skutočne pochváliť, rozhodne je to audio stránka. Zvukové efekty majú tú správnu fazónu a vývojári dotiahli aspoň túto zložku do úspešného konca. Pri masovejších prestrelkách to zvukovo vrie, vojaci kričia, emzáci škriekajú a do toho počujete štekot zbraní z každého rohu a flusance od nepriateľov na vás dopadajúce. Pri pokojných chvíľach by sa dalo ticho krájať a počujete len kde-tu lomoz, čo aspoň mierne zvýši atmosféru. Tá je následne zadupaná tuposťou pod zem, ale to sem nepatrí. Dabing patrí medzi priemer, drsní chlapi majú drsné hlasy a drsná vedkyňa má taktiež drsný hlas. Stokrát počuté a tým pádom i náležite otrepané.

HUDBA 7 / 10

Pôvodný ráz hry mal priniesť výpravnú a epickú bitku, čo potvrdzuje práve hudba. Niektoré skladby sú skutočne až filmové a vychutnáte si ich v berserku, kedy strieľate skutočne po všetkom. Hudba vám vtedy hovorí, že len a len vy ste tým správnym hrdinom, ktorý dostane za svoje zásluhy perníkovú chalúpku a polovicu Paris Hilton k tomu. Dokonca si môžete vybrať či hornú alebo dolnú.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Keďže ide o strieľačku tupú a primitívnu, nemožno očakávať akúkoľvek umelú inteligenciu. Sú tu proste nepriatelia, ktorí sa snažia dostať vám pod mušku a keďže ich je milión plus päť (a ani jeden navyše), robia to radi a vy ich za to náležite odmeňujete. A strieľate. Je ich dosť, pre každého sa nájde nejaký ten brok do zadnice. Taktické manévre s ostatnými sa nekonajú, všetko je založené na hurá systéme, ktorého základom je, že sa všetci nahrnú na scénu a strieľajú, pokým vlny nepriateľov neskončia, nastane ticho a presuniete sa ďalej. Potešila dĺžka hry. Nebudete to mať z krku za 6 hodín, adekvátny je tak dvojnásobok. Zdravie je vyriešené dnes už štandardným „callofdutyovským“ spôsobom.