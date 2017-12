Nové pohľadnice od virtuálneho Jamesa Bonda

11. júl 2008 o 13:00 Ján Kordoš

Len na hráčovi bude, či použije hrubú silu alebo sa rozhodne postupovať čo najtichšie a najnenápadnejšie s minimom mŕtvych tiel. Quantum of Solace by sa na trhu malo objaviť niekedy v priebehu tohtoročnej jesene, zatiaľ si môžeme užívať iba obrázkové materiály. Vývojári však sľubujú, že nepôjde o úplne klasické herné spracovanie úspešného filmu, nebudú sa snažiť vložiť do hrateľnosti čo najviac „zábavných prvkov“ a zamerajú sa výhradne na akciu. Uvidíme, sľubovať môže kdekto čokoľvek a konkrétne prípady si necháme pre seba. A aby sa nezabudlo, nové obrázky v galérii pochádzajú z PC verzie.

Zdroj: PR