Späť na Mesiac, je tam vnútri voda

Nová analýza vzoriek mesačného povrchu, ktoré dopravili na Zem astronauti projektu Apollo, odhalila v sopečnom skle nečakané množstvo vody. Mení to pohľad na vznik Mesiaca.

10. júl 2008 o 0:00

Takto by mohla vyzerať budúca misia na Mesiac.(Zdroj: ILUSTRÁCIA - AP/NASA)

BRATISLAVA. Mesiac je nudný, veď tam ľudia pristáli už v roku 1969. A jeho povrch je iba fádna scenéria dopadových kráterov a sopečných planín, pokrytých hrubým regolitom, zmesou rozdrvených hornín a minerálov.

Mesiac však nemožno ignorovať. Je to naše najbližšie vesmírne teleso a jediný veľký prirodzený satelit Zeme. Má čosi vyše štvrtiny jej polomeru, 1/81 jej hmotnosti a teda asi 60 percent jej hustoty. Je to - a ešte dlho bude - jediné vesmírne teleso, po ktorom kráčala ľudská noha. Presnejšie nohy dvanástich ľudí, astronautov z projektu Apollo.

Nový starý cieľ

Akokoľvek Mars láka, pilotovaná expedícia naň vyžaduje kennedyovskú výzvu, aká stála práve na začiatku projektu Apollo. Nuž a také čosi dnes nie je veľmi pravdepodobné. Globálni hráči, ktorí by ju boli schopní uskutočniť, nemajú voľné zdroje. USA by napríklad museli prestať viesť nevynútené vojny a EÚ zrušiť poľnohospodárske dotácie. Rusko a Čínu ťaží privysoký vnútorný sociálny, environmentálny a infraštruktúrny dlh, ktorý ich na desaťročia zamestná doma. Ostatní, vrátane Japonska, na taký projekt nemajú ani technicky.

Záver je jasný: späť k Mesiacu ako hlavnej základni priameho výskumu a reálnej sfére ekonomických činností v kozme. Na Mesiaci je dosť energie (slnečnej) i nerastov. Lenže je tam aj voda?

Nie je až taký suchý

V bežnej kvapalnej či plynnej podobe tam voda nemôže byť. Vylučuje ju neprítomnosť ovzdušia a obrovské, niekoľkostostupňové teplotné rozdiely medzi dňom a nocou. Mesiac je dosť suchý i geologicky. Analýzy cca 382 kilogramov vzoriek jeho povrchu dopravených na Zem astronautmi Apolla odhalili anomálne nízky obsah kryštalickej vody. Nečudo, Mesiac podľa všetkého vznikol vo veľmi skorej histórii Zeme, pred asi 4,5 miliardami rokov. Bolo to po zrážke Zeme s iným vesmírnym telesom, veľkým ako Mars, keď sa poskladal z výsledných trosiek. Pri takom jave možno očakávať únik prakticky všetkých prchavých látok, akou je aj voda, do kozmu. Na druhej strane sa veľa diskutuje o novších výsledkoch meraní z viacerých sond, podľa ktorých by regolit pri póloch Mesiaca, chránený pred prudkým slnečným žiarením, mohol obsahovať kryštáliky vody. Na mesačný povrch ju dlhodobo prinášajú dopadajúce kométy.

Teraz ale po desaťročiach prekvapili nové analýzy vzoriek mesačného povrchu z projektu Apollo, využívajúce dokonalejšiu techniku. Ukázalo sa totiž, že guľôčky sopečného skla, ktoré nazbierali astronauti, obsahujú nečakane veľa prchavých látok. Popri vode je v nich oxid uhličitý,

fluór, síra, chlór. Magma, z ktorej guľôčky pochádzajú, obsahovala až 750 milióntin vody, čo zodpovedá obsahu vody v hornej časti zemského plášťa.

Magmu vyvrhli útroby Mesiaca na povrch pred vyše tromi miliardami rokov. Asi 95 percent v nej obsiahnutej vody potom uniklo do kozmického priestoru. Časť tejto vody sa napokon mohla usadiť pri chladných mesačných póloch.

Vnútro Mesiaca očividne skrýva oveľa viac vody, ako sa dosiaľ myslelo. Buď pri jeho katastrofickom vzniku, pre ktorý svedčia iné dôkazy, neuniklo toľko prchavých látok, alebo si ich pomerne krátko po svojom vzniku, ešte ako horúce plastické teleso, gravitáciou pritiahol späť. Zaiste skôr ako pred 4,3 miliardy rokov, lebo podľa analýz minerálov zirkónov v tom čase už naša planéta mala na povrchu veľa kvapalnej vody. Ba zirkóny najnovšie naznačili, že iba o čosi neskôr už na Zemi mohol jestvovať život. Podobne sa dovtedy muselo ochladiť i na Mesiaci.

V dnešnom čísle časopisu Nature o vode na Mesiaci napísal tím amerických planetárnych geológov. Viedol ho Alberto Saal z Brownovej univerzity v Providence, štát Rhode Island.

Pôdu na okraji krátera Shorty skúmali astronauti z Apolla 17 s veliteľom Eugene Cernanom v údolí Taurus-Littrow v Mori pokoja. Tu a tam ju sfarbili do oranžova guľôčky sopečného skla.