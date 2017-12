Mark Rein: Wii nie je platformou pre Epic Games

9. júl 2008 o 10:05 Ján Kordoš

Nintendo však veľmi dobre wiie čo robí a Wii stále wiiborne predáva. O niečo horšie je to však s third-party vývojármi, ktorí sa na Wii príliš nehrnú, teda aspoň nie v takej miere ako na ostatné platformy. Tézy o tom, že ide platformu niekoľkých hier a rodinných či party titulov sa potvrdzujú. Svoje si k tomu povedal aj šéf Epic Games, Mark Rein. Pre Eurogamer povedal, že ich fanúšikovia nemusia očakávať žiadny herný projekt pre Nintendo Wii, pretože ide o HW veľmi slabú konzolu. V Epicu sa snažia posúvať hranice ďalej a v tomto prípade je hardvérové obmedzenie markantné.

Môžete si povedať, že vizuálna stránka pri hrách nezohráva najdôležitejšiu úlohu (čo pravda je), avšak dôležitá rozhodne je a Nintendo Wii v tomto prípade vsadilo na mainstream, ktorý si nežiada oslnivé technické spracovanie. Ale také Gears of War a rezanie motorovou pílou by sme si pomocou gyroskopických ovládačov vedeli živo predstaviť. Len by to zrejme potom neboli hry pre celú rodinu...

Zdroj: Eurogamer