Dave Perry hovorí o budúcnosti hier

Prepáčte to nostalgické povzdychnutie si. Dave Perry však už pomerne dlhšiu dobu v Shiny nepracuje a jeho žiarivá hviezda vizionára začala zhasínať, až skončil v obnovenom Acclaime, kde sa venuje MMO projektom. David však upozornil na seba celkom zaujímavou myšlienkou, ktorá by si možno zaslúžila dlhšiu diskusiu. Podľa Perryho by totiž bolo celkom rozumné prebrať model predávania hier z Ázie. Tam sú totiž prístupné zadarmo, nič za ne neplatíte a hrať môžete. To sa už niektorí našinci radujú, ktorí aj päť stovák za hru považuje za nehoráznosť.

Lenže ak chcete niečo viac, chcete napríklad v RPG hre nejaké to lesklejšie brnenie, zaplatíte si. Chcete špeciálnu zbraň. Zaplatíte si. Chcete nové a rýchlejšie auto, aby ste mohli na trati vyhrávať. Zaplatíte si. Chcete niečo navyše, čím by ste sa mohli pochváliť, tak musíte platiť. Zároveň hry žijú z in-game reklamy, na ktorú taktiež niektorí naši odborníci nadávajú, mysliac si, že ich po každých 15 minútach bude otravovať upútavka na dámske hygienické potreby.

Presne v tomto systéme vidí Perry budúcnosť hier. Budú prístupné zadarmo, svoje si tu nájdu inzerenti, prostredníctvom mikroplatieb utratia niečo aj hráči a všetci budú spokojní, miera pirátstva poklesne. Podobnou cestou sa už vybralo napríklad Electronic Arts so svojim projektom Battlefield: Heroes.

