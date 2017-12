Siren: Blood Curse - krvavá kliatba po japonsky

Šialených kombinácií je mnoho, ale málokoho by napadlo niečo, do čoho sa nám vykryštalizoval projekt Siren: Blood Curse. Veď pozrite sa sami. Najprv sme hádali, že pôjde o pokračovanie pomerne úspešného japonského hororu Forbidden Siren (1 a 2) z Playstationu 2. Lež chyba lávky, milí strach milujúci priatelia, Siren: Blood Curse bude remakom prvého dielu. A remaky máme asi tak v láske ako náš pán premiér finančných žralokov. Jednoducho to málokedy dopadne dobre a navyše remake japonského hororu (hoc tvorený japonským Sony) znie dostatočne bizarne.

Ale dobre, to by sa ešte prežiť dalo. Takže vieme, že Siren: Blood Curse bude remakom prvého dielu a znovu sa vydáme po stopách dostatočne bizarného a dostatočne strašidelného príbehu v dedinke Hanuda na neznámom ostrove, ktorá má nepeknú a krvavú minulosť, čo poslúži filmárom ako skvelý námet pre nejakú tú šou, lenže ono sa to celé tak trochu zvrtne a krvavé orgie sú ešte stále na dennom poriadku. A ďalej si to budete odhaľovať sami. Pomerne tuctová záležitosť v rukách japonských tvorcov však ožíva nesmierne zaujímavým spôsobom, až je šialené uveriť tomu, že to vlastne skutočne zaujímavé je a vy máte v trenkách poriadne naprdené (nežné pohlavie podľa posledného prieskumu neprdí) a zadoček stiahnutý.

Remake, otrepaný nápad, japonskí tvorcovia – ale stále to nemáme komplet šialenú kombináciu. Siren: Blood Curse bude totiž vychádzať na Playstation 3 epizodickou formou. Fajka zhasla, čeľusť poklesla a my sme sa pustili do prvých troch epizód, ktoré sme dostali v predstihu na napísanie romantického preview s nejakou tou ľúbeznou zápletkou. A preboha, môže toto fungovať, pýtate sa istotne. Veď na toto kombo sa nechytá ani naša milá koaličná trojka. Skromne a s drsným prízvukom detektíva noir príbehu odvetíme, že áno. Fungovať to rozhodne funguje a takto si predstavujeme epizodické hranie.





Tak za prvé. To, že bude hra epizodická, neznamená, že budeme čakať na pokračovanie príbehu dlhé mesiace. Distribuované budú vždy po trojici a celkovo ich bude dvanásť už sa len spracuvávajú posledné detaily ďalších častí. Svojim spracovaním hra skutočne pripomína seriál so všetkými typickými princípmi televízneho lákania. Na začiatku každej epizódy uvidíte zostrih toho, čo sa minule udialo, približne dvakrát za epizódu nastane strih a hráte za inú postavu a na konci to všetko končí v tom najlepšom. Klasika, ale zbytočné naťahovanie príbehu, ako to poctivo robí Lost tu nečakajte, jednoducho sa kapitola ukončí, menšie zhrnutie plus to, čo vás čaká nabudúce a môžete si spustiť epizódu ďalšiu, či netrpezlivo čakať na vyvrcholenie v časti nasledujúcej.

Epizodický charakter po prvej exkurzii jednoznačne funguje a to hlúpe naznačenie na konci časti vás zaručene nabudí, hoci sú dve hodiny v noci, hráte to potme a skutočne sa bojíte spraviť čo i len krok smerom do postele bez zapnutej halogénky. Jednoducho sa aspoň pozriete na začiatok ďalšej epizódy, ktorá vás nemusí tak ľahko pustiť zo svojich pazúrov. A tak to má byť, tak si to predstavujeme.

Pokým ste série neznalí, zrejme v texte tápate alebo ste si radšej prečítali recenzie prvého a druhého dielu. Pre pochopenie zápletky nepotrebujete vedieť viac, všetko sa vám totiž postupne odhaľuje v priebehu hry, navyše si odomykáte špeciálne bonusy a rôzne predmety, ktoré vysvetľujú príbeh, dopĺňajú pomerne zložitú mozaiku. Hráte totiž za viacero postáv a hrateľnosť tak nie je od začiatku jednoliata. Presvedčíte sa o tom v úvode. V úlohe mladého Howarda sa vám podarí utiecť z jedného táboráku, kde sa to zvrtne v krvavé jatky a ako špekáčik chcú podivné postavy použiť vás. Keďže Howard kolegiálny nie je, s partou nedrží, zdrhá niekam do lesa a čaká na pomoc. Tá príde v podobe policajta, ktorý je však shibito. Nie, nedali sme sa na taliančinu či tvorbu vlastného jazyku. Týmto termínom sa označujú bývalé ľudské bytosti prahnúce po vašej krvi. Howard musí nájsť úkryt a dostať sa z dosahu nebezpečného potvoráka skôr, než mu vystrelí mozog z hlavy.

Tu sa začína samotné hranie a pokým by ste sa snažili policajta umlátiť pästičkami, skončili by ste po niekoľkých neúspešných pokusoch v kaluži krvi vy sami. Musíte mu ujsť a prečo si to nepriznať, tentoraz sa to podarilo takmer na výbornú. Predošlé Forbidden Siren totiž neboli len strašidelné, ale v mnohých prípadoch aj nesmierne frustrujúce a náročné. Niekedy záležalo na precíznom nastavení, inokedy na nálade nie práve podarenej umelej inteligencii. Jednoznačne ste však bez mnohých pokusov a omylov (a nahrávania pozície) neprehrýzli ďaleko. Tentoraz je to inak. Dostanete úlohu, ktorú po splnení nahradí ďalší príkaz a takto ste pomerne nenápadne posúvaní smerom vpred. To, že dostanete presné zadanie však ešte neznamená, že aj riešenie je jednoznačné a jediné.



Keď musíte nájsť úkryt v opustenom dome, dostať sa preč z nakazených očí policajtových, môžete sa ukryť na rôznych miestach, pričom s každým vás čaká nejaká zaujímavá scénka. Keď sa budete krčiť v kredenci a triasť sa (obrazovka sa pekne rozdelí na dve polovice, na jednej vidíte hru z vlastných očí, na druhej filmovú kameru s blížiacim sa nepriateľom), nebude vám všetko jedno. Hlavne ak sa na poslednú chvíľu policajt otočí a vyberie iným smerom za hrmotom vonku. Podobných momentov je hneď viacero a keď sa prešmyknete poza chrbát neohrabaného vykonávateľa pochybného zákona, nedýchate ani za nič na svete, len bežíte i vy pred obrazovkou ako o dušu.

Atmosféra funguje skvele, pričom je rozdelená aj medzi akčné pasáže, v ktorých si i udriete a spacifikujete nejaké to shibito, aby ste si ho mohli vystaviť doma v izbietke na stenu vedľa paroháčov ako jeden zo svojich najväčších tromfov. Až tak často to však nebude, rozdelenie do kapitol a násilné menenie postáv je dosť časté, väčšinu sa budete snažiť utekať alebo zakrádať. Napríklad hneď prvá epizóda vám zaberie len niekoľko minút a po opakovanom zahraní, keď už viete čo a ako, to stihnete behom 3 minút. Nemusíte sa obávať, až tak krátke dobrodružstvá to nebudú, minutáž druhým rozprávaním narástla na adekvátnu mieru niekoľkých desiatok minút čistého hracieho času.

Zostáva však v platnosti fakt, že o typickú akciu nejde a keďže sa vy snažíte skôr prežiť a dostať z bodu A do bodu B, máte vďaka temnému prostrediu osvetlovanému výhradne baterkou náležite strach. Nepriateľov nie je mnoho, spočítate ich na prstoch oboch rúk, len si vás nesmú všimnúť. Medzi najlepšie zážitky patrilo prevedenie maličkej Belly chodbami nemocnice. Dievčatko vystrašene čaká na pomoc a rozhodne sa zachrániť samo. V okamihu, keď ju zbadá shibito, si však zakryje tvár rukami, začne hystericky vrieskať a bubák ju zrejme spapá, no na to nemajú žalúdok ani Japonci (a tí majú teda žalúdok na riadne prasačiny) a nič neukážu. Nesmie vás nik spozorovať. Takže sa ukrývate, lákate shibito na iné miesta. Nesmie chýbať ani navádzanie inej postavy a čistenie cesty pred i za ňou, aby sa dostala do bezpečia - radšej si však všetko prežite sami.

Pre niekoho typické stealth úrovne. Áno, zakrádate sa tam, nik si vás nesmie všimnúť, no na rozdiel od zelenookého Sama Fishera sa tu potulujete s maličkým dievčatkom v opustenej a do tmy zahalenej nemocnici. Rozdiel pochopíte po pozretí obrázkov. Tmavými farbami sa nešetrilo a bizarné postavičky shibito pohodlne tromfujú i Silent Hill. Paleta farieb nie je vôbec pestrá, skôr ide o vyblednuté šedé odtiene, no o to lepšie to vplýva na atmosféru a do karát vám zahrá i špeciálny filmový filter, ktorý konečne vďaka vyššiemu rozlíšeniu nevyzerá tak nevýrazne ako v prípade nedávno recenzovaného Silent Hill: Origins. Nič to však nemení na tom, že prostredie je uzavreté, ohraničené a cesta na koniec vedie pri mnohých slepých uličkách.



Ozvučenie už tradične patrí medzi najvýraznejšie klady. Japonské Sony má špeciálny cit nielen na výber skladieb, ale aj zvukov. Keď po vás bude shibito snoriť, počujete jeho maniakálnu šialenosť, inokedy vás dorazia hlasy v pozadí, mrmlanie, či rôzne šuchnutia. A ešte sa nám nestalo, aby sme niekoľko minút pozerali v PS3 systéme na položku s hrou a logom z hry. Skôr sme počúvali dievčenský spev prechádzajúci do kriku, ktorý s rozumnou bytosťou nemá nič spoločné. Strach z pomätenia, straty zmyslov tak nemusíte zažiť len v knihách od Kinga.

Už by sme to mohli aj ukončiť. Forbidden Siren, a Siren: Blood Curse dupľom, patrí medzi herné projekty, o ktorých sa celkom dobre píše, ale nedá sa nič prezradiť, pretože si to musíte zažiť, aby ste pochopili japonské definovanie strachu. Rozhodne však bude Siren: Blood Curse patriť medzi najpôsobivejšie herné zážitky plné strachu. Výrazne opadla frustrácia a náročné miesta, všetko prebieha pomerne svižne a hranie si tak viac a viac užívate. Epizodický charakter sa predstavuje v tej najlepšej možnej podobe. Verte nám a do prvého balíčku epizód (objaví sa 24.júla na PSN) investujte, bude stáť okolo dvoch stoviek, čo nie je nijak závratná suma.