Máte browser po záruke?

Viac ako polovica používateľov surfuje po internete pomocou zastaralého prehliadača. Najviac nezabezpečených browserov má Internet Explorer, najmenej Firefox.

9. júl 2008 o 0:01 Tomáš Ulej

Ak by dnes potravinársky priemysel vyzeral rovnako ako surfovanie po internete, potom by skoro polovica ľudí pila mlieko po záruke a jedla keksy, v ktorých boli už dávnejšie objavené karcinogénne látky a výrobca ich už preto stiahol z trhu. Mnohí by vinou takých potravín trpeli rôznymi chorobami, alebo mali v ich dôsledku zníženú imunitu organizmu.

To, čo je v bežnom svete nonsensom, je na internete bežné: viac ako štyridsať percent používateľov surfuje po internete pomocou prehliadača, ktorý už bol pre bezpečnostné chyby nahradený novšou verziou. Mnohí aktualizáciu svojho browsera odmietajú aj vtedy, keď im ju ponúkne program sám od seba. Staré verzie prehliadačov pritom nie sú schopné čeliť webovým útokom a neuchránia ich pred vírusmi.

Skupina vedcov z univerzity ETH v Zürichu a spoločností Goo­gle a IBM minulý týždeň zverejnila štúdiu, v ktorej analyzovala desiatky miliárd záznamov vyhľadávača Google.com v období od januára 2007 do júna 2008. Zistila, že viac ako šesťsto miliónov počítačov, teda skoro polovica všetkých počítačov pripojených na internet nezodpovedá bezpečnostným štandardom.

„Útočníci si chyby v prehliadačoch osvojili ako kľúčový spôsob pre napadnutie počítača. Zastaranosť prehliadačov alebo odmietanie inštalácie bezpečnostných záplat je receptom na katastrofu,“ píšu autori v štúdii.

Starý Explorer, nový Firefox

Najviac používateľov nezabezpečeného prehliadača je medzi používateľmi Internet Explorera – aj keď je jeho siedma verzia k dispozícii už deväť mesiacov a Microsoft svoj najnovší prehliadač začlenil aj do automatických aktualizácií systému, polovica používateľov stále surfuje pomocou jeho šestkovej alebo nižšej verzie. Približne rovnaký počet počítačov tiež nemal nainštalované bezpečnostné záplaty.

Naopak, najlepšie sú zabezpečení používatelia prehliadača Mozilla Firefox – 92 percent z nich používa najnovšiu verziu programu a 83 percent počítačov s Firefoxom má nainštalované aj všetky najnovšie záplaty. Najnovšiu verziu prehliadača používa deväťdesiat percent používateľov Opery, niečo viac ako polovica z nich má aj najnovšie bezpečnostné záplaty.

Rozhoduje moment aktualizácie

Prečo je taký veľký počet nezabezpečených Explorerov a, naopak, drvivá väčšina Firefoxov má najvyššiu úroveň zabezpečenia? Rozhodujúce je, aký spôsob aktualizácie firma pre svojich používateľov zvolí, tvrdia vedci.

„Stratégia automatických aktualizácií vo Firefoxe sa ukázala ako oveľa účinnejšia než spôsob, ktorý používa Opera, keď používateľom zobrazuje len upozornenia,“ píše sa v štúdii. Najhorší spôsob používa Internet Explorer – aktualizácia prebieha každý mesiac v rámci obnovovania operačného systému, to však majú mnohí používatelia vypnuté.

Minimálna trvanlivosť do?

Podľa vedcov by si mali tvorcovia prehliadačov osvojiť metódy z nakupovania potravín. „Väčšina používateľov dobre ro­zumie pojmu minimálna trvanlivosť, zvyknú sa na tento údaj spoliehať, keď sa pri potravinách rozhodujú, či si tovar kúpia.“ Podobnú informáciu by mali po novom na veľmi viditeľnom mieste zobrazovať aj prehliadače. V starom Internet Exploreri by tak napríklad videli napísané „dvesto dní po záruke, zmeškané štyri dôležité bezpečnostné záplaty“. Na prítomnosť starého systému by surferov mohli upozorňovať výzvami aj webové stránky.