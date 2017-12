Veľký brat s vami nakupuje

Povedz mi, čo nakupuješ a ja ti poviem, kto si. Ak ste vegetarián, možno už tento rok vám Tesco namiesto mäsa pošle letáky so sójou.

9. júl 2008 o 0:00 Tomáš Ulej

Keď v roku 2004 americkí meteorológovia ohlasovali príchod hurikánu Frances, nákupcovia siete hypermarketov Wal-Mart presne vedeli, aký tovar treba doobjednať, pretože pôjde počas živelnej pohromy na dračku.

Zásobili sa najmä pivom, ktoré je najpredávanejšou potravinou tesne pred príchodom hurikánu, a tiež toast­mi, ktorých predaj počas hurikánu stúpa sedemnásobne.

Tieto informácie mal Wal-mart vďaka analýze miliárd záznamov o nákupoch, ktoré firma získala z obdobia počas predchádzajúcich hurikánov.

Obrovské množstvo dát o tom, čo a v akom čase milióny zákazníkov kupujú, sa vďaka výkonným procesorom a inteligentným algoritmom zmenilo na užitočné informácie, ktoré spoločnosti umožnili dobre zásobovať obchody. „Mohli sme zrazu namiesto čakania predvídať, čo sa stane,“ povedala Linda M. Dillmanová, hovorkyňa Wal-Martu pre New York Times.

Polovica internetu

Technológie umožňujúce takzvaný „data mining“, teda dolovanie dát z rozsiahlych databáz informácií, dnes pomáhajú väčšine zahraničných obchodných reťazcov i internetových obchodov. Pomáhajú napríklad zistiť, ako závisí predajnosť konkrétneho tovaru od teploty ovzdušia, alebo že ľudia, ktorí nakupujú pivo, najčastejšie do košíka hodia aj syr.

Vďaka rôznym zľavovým kartám, ktoré zaznamenávajú aj históriu konkrétnych zákazníkov, môžu obchodníci zároveň jednotlivcom šiť ponuku zliav priamo na mieru: vegetariánovi poslať namiesto ponuky mäsových výrobkov širšiu ponuku výrobkov zo sóje, alebo pivnému gurmánovi väčší sortiment piva.

Najväčšia maloobchodná sieť na svete Wal-Mart vlastní niekoľko stoviek terabajtov dát o minulých nákupoch zákazníkov – toto množstvo sa vyrovná približne polovici informácií, ktoré sú dostupné na internete.

„Dáta používame napríklad pri rozhodovaní o tom, kde otvoriť predajňu a tiež na pochopenie toho, akí presne sú naši zákazníci,“ tvrdí Dillman.

Na webe je analýzou dát známy najmä najväčší internetový obchod Amazon.com.

„Neustále zbierame také veľké množstvo dát o našich používateľoch, ako je len možné,“ povedal Werner Vogels, vedúci technologického oddelenia spoločnosti agentúre AP. Pri nákupe knihy tak vie firma zákazníkovi veľmi úspešne ponúknuť ďalšie tituly, ktoré ho môžu zaujímať – uhádne ich vďaka porovnávaniu jeho vkusu s nákupnými zvyklosťami ostatných zákazníkov.

Tesco u nás začína

Na Slovensku zárodok podobnej technológie predstavila minulý týždeň spoločnosť Tesco – v Košiciach na prvých zákazníkoch testuje karty Club Card, ktoré zaznamenávajú, čo kupujú a na základe získaných dát im domov posielajú personalizované letáky so zľavami.

„Vieme, čo človek nakupoval a vďaka tomu vieme povedať, čo by si chcel kúpiť,“ hovorí o novej službe Michal Štádler, marketingový riaditeľ spoločnosti Tesco Stores na Slovensku. „Ak ste napríklad vegetarián a z histórie vašich nákupov vieme, že si kupujete kolu bez cukru, bolo by zbytočné vám posielať ponuku na hovädzie mäso a kolu s cukrom,“ povedal pre SME.

Spoločnosť zatiaľ len pracuje na technológii, ktorá dokáže zákazníkov podľa údajov z karty rozdeliť na rôzne skupiny podľa ich nakupovacích zvyklostí.

Službu zatiaľ testujú iba v Košiciach, do ostatných častí republiky by sa mala dostať do konca roka.

Zatiaľ v plienkach

Kým v zahraničí vedia vďaka údajom z data miningu veľké firmy priamo riadiť zásobovanie, na Slovensku je táto oblasť zatiaľ v plienkach. „Využívame na to inú metódu. Nevylučujeme však, že v budúcnosti budeme využívať metódy data miningu,“ hovorí Tatiana Onderková zo spoločnosti Nay. „Dnes data mining na zásobovanie nevyužívame skoro vôbec, do budúcna ho však chceme rozvíjať,“ tvrdí Štádler z Tesca.

Podľa Štádlera systém u nás nebude nikdy taký dokonalý ako v zahraničí – aj preto, že množstvo dát, ktoré by sa dali analyzovať, je u nás menšie. Napriek tomu obchody Tesco aj Nay, ktoré denníku SME poskytli informácie, dáta z pokladní precízne odkladajú na dlhý čas.