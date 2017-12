FIFA 09 - futbal pre fanúšikov

Tak ako každý rok, aj v tento sa dočkáme nového ročníku futbalového simulátoru FIFA od Electronic Arts. Športová divízia herného giganta pripravuje po minuloročnom (a úspešnom) ročníku zabojovať ešte viac.

8. júl 2008 o 15:18 Ján Kordoš

Tak ako každý rok, aj v tento sa dočkáme nového ročníku futbalového simulátoru FIFA od Electronic Arts. Športová divízia herného giganta pripravuje po minuloročnom (a úspešnom) ročníku zabojovať ešte viac a preskočiť svojho hlavného konkurenta od japonského Konami, Pro Evolution Soccer 2009, ktorý sme vám prednedávnom predstavili.

Viceprezident a hlavný producent futbalovej série Andrew Willson povedal: „Načúvali sme hráčom a futbalovým fanúšikom z celého sveta, aby sme podľa ich želaní vytvorili herný zážitok prispôsobený každej platforme. Každý chce hrať futbalovú hru, ktorá je prispôsobená danému hernému zariadeniu a prináša jedinečnú zábavu. Rozumieme tomu, a preto sme vylepšili niektoré prvky, vytvorili nové módy a navrhovali nové ovládanie, ktoré je upravené pre každú platformu.“

Podľa prvých informácií by nový nás FIFA 09 mala potešiť hneď 250 zmenami, novinkami, vylepšeniami. Koľko z nich však bude skutočne viditeľných a funkčných ukáže až čas, respektíve hrateľná verzia. Medzi základné vylepšenia patrí nová technológia starajúca sa o citlivejšiu streľbu, presnejšie prihrávky, nahrávky na jeden dotyk, rýchlejšie a kontrolovateľnejšie kľučkovanie či systém bránenia. Dopomôcť by mal tomu nový fyzikálny model. V konečnom dôsledku to znamená, že aj kolízie samotných hráčov budú vyzerať realistickejšie, nie ako strety figurín a podobne budú na tom aj rôzne parádičky s loptou.





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Výraznou premenou prejde taktický systém. Po prvý raz sa budeme môcť ponoriť do herného enginu a určiť stratégiu chovania sa jednotlivých hráčov, určíme im postavenie, taktické pokyny – jednoducho sa dostaneme viac do hry a víťazstvo nad papierovo silnejšími súpermi budeme môcť dosiahnuť aj správne zvolenou stratégiu. Teda to, čo slovenskí futbalisti zatiaľ nepredvádzali. Nebudem však zbytočne zabiehať do chúlostivých záležitostí. Správnymi strategickými nastaveniami môžeme tým pádom reagovať na súperove slabiny i počas stretnutia. Uvidíme, či bude tento systém napokon aj plne funkčný a jednoducho editovateľný.

Minuloročná novinka, mód Be a Pro je rozšírený do módu kariéry Be a Pro: Season, čo nás nesmierne teší a aspoň jeden chlapčenský sen sa nám splní. Vytvoríme si profesionálneho hráča, nadefinujeme jeho schopnosti, určíme mu pozíciu, na ktorej bude hrávať a v priebehu štyroch rokov z neho skúsime spraviť hviezdu. Ako už z minulého dielu viete, v tomto móde sa vám pod ruku dostane len jeden (vami vytvorený) hráč a ovládate výhradne jeho. Zahŕňa to dodržiavanie formácie, nabiehanie si do voľného priestoru – a proste musíte hrať pre tím a nie len na vlastné tričko. Netreba dodávať, že so stúpajúcimi výkonmi sa napokon môže hráč stať národným hrdinom. Aby to na virtuálnom trávniku vyzeralo dôveryhodnejšie, objavia sa na ihrisku aj rozhodcovia. Nielen hlavný, ale aj jeho postranní kolegovia. Bez výčitiek svedomia sa priznáme, že jedna z prvých vecí, ktoré vyskúšame, bude šmýkačka zozadu na hlavného arbitra.

Ako už býva zvykom, celá futbalová séria sa vyberie na púť všetkými možnými platformami a inak tomu nebude ani teraz. FIFA 09 sa objaví na notoricky známych zostavách PC, Playstation 3, Xbox 360, Nintendo Wii, Playstation 2 a Nintendo DS. Verzia pre Nintendo Wii by mala obsahovať špecifický mulitplayer 11 hráčov proti 11 so štylizovaným prostredím a spracovaním. Pri voľbe FIFA 09 All-Play si okrem mužstva zvolíme aj herný štýl, ktorý bude najlepšie zodpovedať našim schopnostiam (od pokročilého ovládania pre skúsených hráčov až po asistenciu umelej inteligencie pre nováčikov) a zahrá si tak úplne každý.

Vás však určite viac zaujíma to, ako napokon dopadne PC verzia. Producent Paul Hossack povedal: „Musíme investovať a vylepšovať, aby sme vytvorili PC špecifickú zábavu. Hráči chcú exkluzívny herný zážitok na PC a s FIFA 09 ho dostanú.“ Sú to samozrejme pekné slová a veríme, že po minuloročnom fiasku s old-gen verziou totožnou s tou z PS2, bude na PC futbal kvalitnejší. Podľa prvých ohlasov síce nebude engine skutočne next-gen ako v prípade X360 či PS3 verzie, v tomto sa Electronic Arts radšej drží taktiky podporovania aj slabších konfigurácií počítačov. Zlepšenie po technologickej stránke však určite príde a hviezdni hráči sú pre obzvlášť realistický herný zážitok vymodelovaní podľa skutočnosti vo fotorealistickej kvalite. Pri PC verzii navyše tvorcovia počítajú s komunitou fanúšikov, ktorí svojimi modifikáciami a úpravami dokážu často divy. Zmenou prejde aj ovládanie, k dispozícii dostaneme okrem dnes už nutného ovládania gamepadom aj podporu myši. Sme veľmi zvedaví akú úlohu napokon hlodavec zohrá pri samotnej hrateľnosti, minimálne to znie zaujímavo.



A už sú tu len tradičné novinky: vyše 500 nových animácií pohybov, vylepšená a adaptabilná umelá inteligencia, zmeny v animačnom systéme zvýhodnia šikovnejšieho hráča v situáciách jeden na jedného. Pribudnú aj štyri nové triky, takže celkovo si užijeme viac než 30 parádičiek. Ďalšie informácie budú oznámené na tohtoročnej akcii Games Convention v Lipsu v priebehu augusta. Zatiaľ to však vyzerá vcelku zaujímavo, hlavne po minulom ročníku, ktorý nám prišiel oproti predchodcom hrateľnejší a zábavnejší a pokračovanie to plánuje ešte viac vylepšiť.