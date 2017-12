Diablo 3 možno zavíta aj medzi konzolistov

8. júl 2008 o 12:50 Ján Kordoš

Či sa napokon konzolová verzia objaví, nevedel Pardo odpovedať, no podľa jeho slov by to nemal byť veľký problém a keď sa do toho Blizzard pustí, určite nebude musieť začínať úplne od piky. Zmenou by muselo radikálne prejsť ovládanie prispôsobené myške a klávesnici. Podľa Parda je Diablo „najkonzolovitejšou“ sériou Blizzardu, ktorej prevod by mohol byť reálny - na rozdiel napríklad od Warcraftu alebo Starcraftu. Zatiaľ je to však v nedohľadne, my budeme radi, ak sa dočkáme Diabla 3 na PC. Hack & slash tohto typu na konzolách totiž veľa vody nenamútili a práve pekelná séria by sa mohla stať kultom i za PC oponou.

Zdroj: Eurogamer