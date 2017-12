My Sims prichádza aj na PC

8. júl 2008 o 12:09 Ján Kordoš

Všetky screenshoty

Po vytvorení vlastného avatara sa totiž môžeme začať zbližovať so susedmi, navrhovať vlastné prostredie (rôzne typy budov) a prezentovať svoju kreativitu. Medzi veľkými lákadlami bude online svet, do ktorého sa budú môcť pripojiť priatelia a pri privretých očiach tu máme online svet, v ktorom si budeme môcť pokecať (chat, emaily) alebo zahrať rôzne minihry. Multiplayer je obmedzený na osem hráčov, čo sa môže zdať niekomu málo, no nejde o žiadny MMO projekt, takže netreba dvíhať varovný prst. Hlavným cieľom projektu MySims je nechať hráča, nech sa prejaví jeho kreativita. Komu teda nebude stačiť Spore a bude chcieť niečo ľudskejšie, MySims bude vhodnou alternatívou. Pre náročných hráčov však MySims určite nebude, čo potvrdzuje aj jednoduchšie spracovanie a tým pádom i menšie nároky na HW.

