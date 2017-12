"Skúsili ste ho vypnúť a opäť zapnúť?"

Čo by ste povedali na počítač, ktorého systém by po každom reštarte vyzeral vždy rovnako? Nie, nejde iba o sen prevádzkovateľov internetových kaviarní a pracovísk so zdieľanými počítačmi, ale o realitu. Microsoft ponúka bezplatne softvér, ktorý sa o to po

stará. Windows SteadyState je softvérový balík určený pre platformy XP a Vista, ktorý umožňuje dohliadnuť nad operačným systémom tak, aby používateľ nemohol robiť v systéme zmeny. Znamená to, že ak do PC nainštalujete aplikácie a odladíte ich nastavenia, systém môžete uzamknúť proti zmenám tak, aby ste mali čo najmenej práce s údržbou. Ako to funguje? Jednoducho. Sekretárka dostane na svoj stôl počítač s predinštalovanými aplikáciami a svoje dokumenty ukladá na firemný server.

Ak počas pracovného dňa nastane problém so strojom kvôli spywaru a vírusom, ktoré sa do počítača „nedopatrením“ dostali z internetovej zoznamky, postačí ak systém reštartuje a všetko bude v takom stave, ako ráno. Podobné riešenia boli dosiaľ dostupné prostredníctvom hardvérových doplnkov, Microsoft ponúka čisto softvérové riešenie, ktoré bolo doposiaľ známe pod názvom Shared Computer Toolkit. Kultová rada „skúsili ste počítač vypnúť a opäť zapnúť“ sa môže stať pre IT oddelenia každodennou rutinou. Softvér nájdete na adrese http://www.microsoft.com/downloads/...