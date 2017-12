Ako telefonovať z dovolenky čo najlacnejšie?

Vďaka roamingu fungujú mobily nielen v domácej sieti operátora, ale aj v zahraničí. Za všetko sa však platí, preto sa treba naučiť používať tieto služby čo najefektívnejšie. Poradíme vám ako na to, a pripomenieme vám pravidlá, ktoré ste možno prehliadli.

6. júl 2008 o 20:58 Milan Gigel, Milan Gigel, (mag)

Čo urobiť pred vycestovaním?

I keď mobily fungujú po celom svete, niektoré siete majú svoje špecifiká a nemusia byť kompatibilné s mobilom, ktorý vlastníte. Ak cestujete do USA, Kanady či Južnej Kórei váš mobil nemusí pracovať s frekvenciami, ktoré miestne siete používajú. Preto je vhodné preveriť si každý detail, prípadne si od operátora zapožičať mobil, ktorý bude v danej krajine fungovať. Zvyčajne ide o podporu štandardov GSM 1900 a W-CDMA.

Ak už máte vhodný mobil, uistite sa, že ste si na svojej SIMke aktivovali niektorú z roamingových služieb. Ponuky operátorov bývajú pred dovolenkovou sezónou štedré, nie všetky programy sú však výhodné pre každého. Vopred by ste mali vedieť aké služby chcete používať, a v akom objeme. Nevyčerpané limity telefonovanie predražia.

Pri telefonovaní zo zahraničia je vždy potrebné pracovať s číslami v medzinárodnom formáte – teda aj s predvoľbou krajiny a operátora.

Preto je dobré myslieť na to vopred. Prepojte svoj mobil s počítačom a upravte si v pohodlí všetky kontakty tak, aby ste sa v cudzine nepomýlili.

Nezabudnite ani na odkazovú službu. Ak nechcete platiť za to, že nie ste nedostupní, deaktivujte si poštovú schránku, alebo si hovory v prípade nedostupnosti presmerujte v domácej sieti na neexistujúce číslo. Predídete tak nemilým prekvapeniam pri čítaní faktúry.

Európa pod kontrolou, svet je drahý

Ak pri letnej dovolenke zostanete v Európe, určite ste neprehliadli skutočnosť, že Európska Komisia stanovila operátorom limity, ktoré pri naceňovaní svojich služieb nemôžu prekročiť. Pri odchádzajúcich hovoroch je stropom tarifa 19,60 korún za minútu, pri prichádzajúcich 9,60. V rámci štandardných služieb sú ceny operátorov takmer rovnaké.

Ak však siahnete po niektorom zo špeciálnych programov, ušetriť môžete i polovicu. Príjem SMS a MMS správ je bezplatný, odosielanie sa riadi tarifami, ktoré EK nereguluje.

Iná situácia však nastáva, ak vycestujete za hranice EÚ. Tu už neplatia žiadne pravidlá, nezostáva vám nič iné, ako dôsledne si naštudovať cenníky operátorov a ukotviť sa manuálne k sieti najlacnejšieho operátora v krajine. Za odchádzajúce hovory môžete zaplatiť aj 118 korún za minútu a pri príjme 75. V niektorých krajinách váš operátor dokonca nemusí mať žiadneho partnera.

Osobitnú pozornosť je treba venovať miestam, kde EÚ susedí s krajinami s podstatne vyššími tarifami za telefonovanie. V takýchto prípadoch je vhodné voliť sieť manuálne, aby sa nestalo že sa ocitnete v drahom roamingu susednej krajiny aj napriek tomu, že nemusíte.

Telefonovať, alebo písmenkovať?

V roamingu vždy platí minútová tarifikácia, takže si nastavte mobil tak, aby hlasovým signálom s dostatočným predstihom upozornil na každú končiacu minútu. Snažte sa minúty vyčerpať na maximum, pretože za niekoľkosekundový hovor zaplatíte toľko isto korún, ako za minútový.

Ak chcete komunikovať s domovom, výhodné je siahnuť po hlasovej komunikácii, resp. prezvoniť kontakt a čakať na prichádzajúci hovor. V minútovom limite stihnete vybaviť určite viac, ako niekoľkými esemeskami. Naopak, ak sa chcete dohodnúť s priateľmi v roamingu, ktorí trávia dovolenku v rovnakej krajine ako vy, výhodnejšie sú krátke správy. Vyhnete sa plateniu roamingových poplatkov na oboch stranách.

Cena SMS a MMS správ je prakticky rovnaká aj napriek tomu, že do MMS správy môžete vložiť podstatne dlhší text, ku ktorému pribalíte aj fotografiu. Ak chcete komunikovať prostredníctvom krátkych správ, „ememesky“ vám ponúknu viac priestoru.

ORANGE - http://www.orange.sk/sk/private/hlasovy_roaming.html

Klasický roaming bez zvýhodnenia je akousi poistkou pre prípady, ak by ste potrebovali telefonovať zo zahraničia, alebo prijať hovor, ktorý sa jednoducho neodmieta.

Dostupný je pri paušáloch aj predplatených kartách, neponúka však žiadne zvýhodnenia. Aktivácia je bezplatná, pri telefonovaní a esemeskovaní platia v EÚ štandardné tarify – 19.60 za odchádzajúce hovory, 9.60 za prichádazjúce a 10.60 – 16.50 za krátku správu.

Dovolenkový Roaming je určený pre tých, ktorí sa rozhodli stráviť letnú dovolenku v krajinách Európskej Únie. Za 299 korunový mesačný poplatok získajú 60 minút prichádzajúcich hovorov zadarmo a 50 percentnú zľavu na odchádzajúce hovory. Znamená to, že za minútu odchádzajúcich hovorov zpalatíte 9,80 korún, za príjem 7.90.

Euro Roaming osloví tých, čo cestujú za obchodom a potrebujú z krajín EÚ telefonovať domov lacnejšie. V praxi to znemaná za 299 korún mesačne 25 percentnú zľavu z tarify, čo sa premietne do 14,70 korún za minútu odchádzajúcich hovorov a 7,20 korún pri príjme.

Super Roaming je nastavený tak, aby vyhovoval tým, čo cestujú do zahraničia na krátku obmedzenú dobu, kde si vystačia s 20 alebo 50 minútami komunikácie. Pri úplnom vyčerpaní limitu to znamená, že pri prijímaní hovorov budete platiť 2.30 za minútu. Pri 20 minútovom programe zaplatíte za aktiváciu 49 korún, pri 50 minútovom 113 korún

T-Mobile - http://www.t-mobile.sk/sk/!pages.get?id=1201

Klasický roaming bez zvýhodnenia je poistkou pre prípady, ak by ste potrebovali telefonovať zo zahraničia, alebo prijať hovor, ktorý sa jednoducho neodmieta. Dostupný je pri paušáloch, neponúka však žiadne zvýhodnenia. Aktivácia je bezplatná, pri telefonovaní a esemeskovaní platia v EÚ štandardné tarify – 19.50 za odchádzajúce hovory, 9.50 za prichádazjúce a 10.70, resp. 11.80 za krátku správu.

Euro Roaming spolu s letnou akciou ocenia tí, čo zostávajú počas leta v krajinách EÚ. Po uplynutí prvej minúty hovoru sa každý deň od 17 do 20 hodiny aktivuje polovičná tarifa, takže za odchádzajúce hovory zaplatíte po prvominútových 19.50 iba 9.90. Pri prichádzajúcich hovoroch je účtovaná štandardná tarifa 9.50 za minútu.

Náročnejších zákazníkov, ktorí mnoho cestujú sa vyplatí Smart Roaming, ktorý ponúka bezplatný príjem telefónnych hovorov v európskych sieťach T-Mobile a zvýhodnené tarify pre dochádzajúce hovory, ak nepresiahnete hranice siete operátora. V prípade cestovania do Čiech to znamená 8.20 za minútu telefonovania, pri ostatných krajinách sa uplatňuje 40 percentná zľava. To znamená, že za minútu odchádzajúcich hovorov v EÚ zaplatíte 11.80.

Bez roamingu nezostanú ani tí, čo využívajú preplatené karty Easy, či mesačné programy Fix. Easy Roaming umožňuje telefonovať v krajinách EÚ, Lichtenštajnsku, Islande a Nórksku za cenu 19.50 za minútu a prijímať hovory za 9.50 za minútu.

O2 - http://sk.o2.com/ludia/sluzby/roaming-za-polovicu.html

Letná roamingová akcia operátora umožňuje z 11 najobľúbenejších letných destinácií (Taliansku, Francúzsku, Grécku, Španielsku, Bulharsku, Českej republike, Veľkej Británii, na Malte, v Chorvátsku, Turecku a Egypte) komunikovať za polovičnú cenu. Znamená to, že za minútu odchádzajúcich hovorov zaplatíte 9.80 korún a za príjem 4.80 Sk. Štandardné ceny v rámci EÚ predstavujú v roamingu 19.60 Sk za minútu pri odchádzajúcich hovoroch a 9.60 pri hovoroch prichádzajúcich. Za MMS a SMS správu zaplatíte rovnako – 12 korún. Za aktiváciu roaming zaplatíte 49 korún.