Philips AJ260: Rádiobudík, ktorý vie aké bude počasie

Máte radi všetko pod kontrolou a nechcete nič nechávať na náhodu? S rádiobudíkom z dielní Philips môžete mať všetko pod palcom. Prebudí vás do práce a prezradí, aké bude počasie, naštartuje deň vysielaním vašej obľúbenej FM stanice, cez víkendy vás nechá

6. júl 2008 o 11:50 Milan Gigel

+ dobrá čitateľnosť a ovládateľnosť

+ spoľahlivá predpoveď počasia

+ permanentné podsvietenie, dizajn

- chýbajú batérie, krátka anténa



dlhšie pospať, a myslí aj na tých, čo do diaľky príliš dobre nevidia.

Keď sme do redakcie dostali na testy rádiobudík Philips AJ260, povedali sme si, že ide o hotelovú klasiku, ktorá nemá čím prekvapiť, ani sklamať. Pri testoch sme však zistili, že výrobcovi nešlo iba o svieži a moderný dizajn, ale aj o každodenný komfort, ktorý je na nezaplatenie. Ako sa ukázalo, „á-jé-dvestošesťdesiatka“ je spoločník, ktorý nesklame.

Atraktívny, avšak bez batérií

Pôsobí luxusne, a moderný look mu nemožno uprieť. Dizajnéri spravili opäť dobrú prácu a zaujímavou kombináciou materiálov dosiahli vzhľad, ktorý zaujme. Takmer by ste povedali, že je taký tenký, že ho možno zavesiť na stenu. Až pri dôkladnejšom skúmaní prídete na to, že ide o vizuálnu hru, za ktorou stojí dômyselný výber materiálov a hra s detailami.

Čo všetko je potrebné spraviť po vybalení zo škatule, aby systém začal fungovať? Okrem vloženia batérií a pripojenia napájacieho adaptéra nemusíte spraviť nič. Automatika sa postará nielen o spárovanie senzora so základňou, ale aj o správne nastavenie času. V krátkosti povedané, manuál môže zostať v škatuli. Nedočkavci si prídu na svoje.

Aby však zbehlo všetko ako po masle, treba si uvedomiť to najdôležitejšie. Bez batérií sa vpred nepohnete a v balení ich nenájdete. Do senzora budete potrebovať dva AA monočlánky a ak nechcete pri výpadku elektriny zaspať do práce, štvorica AAA batérií poputuje do základne. Pribalené batérie by dnes už mali byť samozrejmosťou.

Nikdy nemešká, budí nadvakrát

Hodiny dokážu spracovať signál z DCF vysielača, takže už po niekoľkých minútach po vložení batérií sa na displeji zobrazí presný čas a dátum. Znamená to, že sa nemusíte starať o to, či sa v noci bude posúvať čas vpred alebo vzad, všetko sa nastaví plnou automatikou. Čas sa synchronizuje automaticky každú noc o 2:00, takže ani pri činnosti na batérie nie je spotreba vyššia, ako vám je milé.

Nastaviť je možné dva časy budenia, ktoré sa aktivujú dvojicou tlačidiel na vrchnom ráme. Kým cez týždeň vstávate do práce o piatej, cez víkendy si môžete prispať do deviatej. Dvojicu budíkov možno využiť i tam, kde každý z partnerov vstáva do práce v iný čas. Platí tu však jedno obmedzenie – vždy je možné nastaviť iba jeden čas budenia. Ten druhý je potrebné zapnúť manuálne.

Rádiobudík umožňuje voľbu, či budete vstávať pri tradičnom pípaní, alebo pustíte k slovu niektorú z vašich obľúbených FM staníc. Postupné zvyšovanie hlasitosti až na nastavenú úroveň vás zbaví ranného šoku, kliknutím na tlačidlo opakovania budenia si môžete opäť a opäť prispať ďalších 9 minút až do momentu, keď sa postavíte na nohy.

Nezabudnite si zobrať dáždnik

Kým externý senzor sleduje teplotu za oknami miestnosti, základňa monitoruje okrem vzdušnej vlhkosti a interiérovej teploty aj atmosférický tlak. Na základe zozbieraných informácií s niekoľkohodinovým predstihom upozorní na zmenu počasia, takže viete, či máte očakávať horúci slnečný deň, alebo búrkovú smršť. Na displeji sú zobrazované animované symboly a šípka naznačí, či sa bude počasie zhoršovať, alebo zlepšovať.

Počas dvoch týždňov testovania sme mali možnosť zistiť, že predpoveď pracuje spoľahlivo a zobrazované trendy kopírujú skutočný stav. Keďže sme v minulosti testovali viacero podobných systémov, môžeme povedať, že ide o dobre spracovaný model.

Slabý zrak nie je prekážkou

Zabudli ste si pozrieť, aké počasie vás čaká a nechcete v špinavých topánkach nabehať po byte? Ak nedovidíte na displej, určite rozoznáte farbu, ktorá presvecuje ľavý horný roh rámu.

Kým žltá značí jasné počasie, modré tóny hovoria o mrakoch, purpurové o daždi a červené o búrke. Prichádzajúci sneh oznámi jasné biele podsvietenie. Philips experimentuje s farebnými LED podsvieteniami už niekoľko rokov a zdá sa, že farby neraz prezradia viac ako číslice.

Dobrú správu máme aj pre tých, čo majú problémy s čítaním číslic na diaľku. 25-milimetrové cifry sú čitateľné bez problému a vďaka nastaviteľnej intenzite podsvietenia ich vždy prečítate aj z druhej strany miestnosti.

Podsvietenie síce nie je rovnomerné a na pravej strane je vždy badateľný prepal, sivé pozadie však vždy zreteľne kontrastuje s čiernymi písmenami.

Anténka by mohla byť aj dlhšia

Zabudovaný FM tuner má pomerne dobrú citlivosť a ponúka komfort, ktorý je dnes už štandardom. Systém predvolieb a automatické ladenie sú samozrejmosťou, podpora RDS informácií však chýba.

Pri navolených predvoľbách budete musieť stráviť chvíľu času, aby ste sa zorientovali, kde vysiela ktorá stanica.

Káblová anténka je priesvitná a pevne pripojená k rádiobudíku. Ak sa nachádzate v oblasti so slabším pokrytím kdesi v horách, určite neprehliadnete skutočnosť, že by mohla byť aj dlhšia.

Technické parametre: Hodiny: DCF77 * 2×budenie * postupný nárast hlasitosti * buzzer/FM * senzor 443 MHz * 2×teplota * 1×vlhkosť * Prognóza počasia * Farebné kódy * FM tuner s predvoľbami * Nastavenie jasu podsvietenia

Dostupnosť: http://www.philips.sk/

Orientačná cena: 1800 korún

Hodnotenie: * * * * * (4/5)



Presvedčili sme sa o tom, že mimo mesta môže nastať problém s príjmom staníc so slabším signálom. Naopak, ak je v meste signál prisilný, výrobca odporúča kúsok antény odstrihnúť a skrátiť ju. Nám by naopak vyhovovalo, ak by ju bolo možné predĺžiť.

Philips AJ260 je rádiobudík s kvalitným továrenským spracovaním a technológiami, ktoré sa vyhýbajú kompromisom. Používateľ ocení nielen luxusné dizajnové vyhotovenie, ale aj spoľahlivosť a pohodlnú obsluhu prostredníctvom dobre dostupných tlačidiel. Skvelou vychytávkou je farebná indikácia predpovede počasia. Čo však zamrzí, to je horšia dostupnosť FM vysielania v hornatých regiónoch.