Predstaví Microsoft na tohtoročnej E3 Halo 4?

5. júl 2008 o 17:39 Ján Kordoš

Halo je v hernom svete pojem a hlavne americké publikum reaguje na všetko možné, kde sa tento termín vyskytne. Dlhú dobu sa vie o Halo Wars, real-time stratégii od Ensemble Studios (série Age of Empires, Age of Mythology, SW: Galactic Battlegrounds), no to nie je všetko. Na jednom tajomnom projekte pracuje Peter Jackson, niečo sa kutí v Gearboxe a aj Bungie pracuje na ďalšom Halo projekte, nepôjde však o strieľačku z vlastného pohľadu, lež third-person akčnú adventúru zasadenú pred pôvodnú trilógiu.

Podľa niektorých dohadov sa dá očakávať, že Microsoft odhalí na tohtoročnej E3 Halo 4, pretože má vo svojom vydavateľskom pláne niektoré biele miesta. Zároveň sa predpovedá, že Master Chief nebude hlavným hrdinom. Sú to však všetko len dohady a keby aj boli založené na pravde, môžeme sa tešiť na poriadne marketingové haló.

Zdroj: Shacknews