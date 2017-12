Prvé čriepky o Rock Band 2

5. júl 2008 o 17:35 Ján Kordoš

Nie je prekvapujúce, že Electronic Arts po úspechu pôvodnej hry oznámili oficiálne pokračovanie Rock Band 2. Nič extrémne by sa meniť nemalo, znovu dostaneme hru, tentoraz však až s 80 skladbami, zostavu nástrojov a budeme môcť spievať, hrať na gitare alebo bubnovať. Podľa prvých informácií Rock Band 2 neponúkne ako konkurent Guitar Hero IV možnosť vytvárania vlastných skladieb, ale prepracovaný bude systém sťahovania pesničiek, ktorý by mal byť kompatibilný s predošlým dielom, takže čo už máte stiahnuté, si užijete aj v pokračovaní.

Kompletný oficiálny zoznam skladieb ešte uvoľnený nebol, objavilo sa len zopár hviezdičiek ako napríklad Nirvana – Drain You, Soundgarden – Spoonman, Linkin Park – One Step Closer, Rage Against the Machine – Testify, Megadeath – Peace Sells, Lenny Kravitz – American Woman, Alice in Chains – Man in the Box, The Go-Go´s – We Got the Beat, Jethro Tull – Aqualung, Alanis Morisette – You Oughta Know, Thin Lizzy – Bad Reputation. Medzi oficiálne nepotvrdené skladby patria napríklad (len zopár príkladov): Foo Fighters – Everlong, Motorhead – Ace of Spades, The Who – Pinball Wizard, Red Hot Chilli Peppers – Give It Away, System of a Down – Chop Suey...

Máme sa na čo tešiť. Zatiaľ je oficiálna exkluzivita pre Xbox 360, kde by sa Rock Band malo objaviť v priebehu jesene, Playstation 3 si nejaký ten mesiac počká a európski hráči dupľom. Veríme, že tentoraz páni v sakách nepremrštia cenu - u nás dostanete celú zostavu za ľudových cca 8.200 Sk. Slušnosť káže nevyjadrovať sa.

