Diablo 3 v rozkošných farbách - hráči sa búria

5. júl 2008 o 17:13 Ján Kordoš

Spustená bola dokonca už aj petícia, ktorá hovorí o sklamaní fanúšikov Diabla z grafického štýlu tretieho dielu. Viacerým totiž vadia príliš svetlé, v mnohých prípadoch až pastelové farby, ktoré sa jednoducho do univerza pekelného Diabla akosi nehodia. Taktiež sú niektoré predmety zvýraznené farebnými okrajmi, určité zbrane nereálne predimenzované a v niektorých miestnostiach či exteriéroch by si spokojná rodinka deku na piknik rozložila, tak to tam vyzerá romanticky. Toto spracovanie podľa fanúšikov ničí pôvodnú myšlienku temného príbehu.

V tom im musíme dať za pravdu, rovnako i v tom, že Blizzard jednoducho ide len za projektmi, na ktorých poriadne zarobí a neustále len kopíruje nápady a nepúšťa sa do ničoho nového. Ale je to jednoducho fakt, peniaze sú vždy až na prvom mieste a Blizzard grafické spracovanie ani svoju politiku na nátlak zopár hráčov nezmení. Podľa predstaviteľov spoločnosti tento nový look hre určite neuškodí. Viac o hre sa dočítate v našom preview.

Zdroj: Gamespot