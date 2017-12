Internetisti na záplaty prehliadačov kašľú

Až 40 percent internetistov nedbá na to, aby mal ich internetový prehliadač nainštalované najnovšie záplaty. Aj keď vývojári ponúkajú automatické ohlasovanie a inštalovanie záplat, zdá sa, že to nepomáha. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu, ktorý prebehol

5. júl 2008 o 10:38 Milan Gigel, (mg)

pod taktovkou ETH, Google a IBM. Najdisciplinovanejší sú používatelia Firefoxu. Až 83 percent z nich má najnovšiu verziu, na tomto výsledku sa však podpísal nedávny pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov. Naopak, na bezpečnosť neprihliadajú používatelia prehliadača Internet Explorer, z ktorých iba 47,6 percenta používa verziu s najnovšími záplatami. Záhadou zostáva, prečo na novú verziu číslo 7 migrujú pomaly aj napriek tomu, že je distribuovaná v rámci záplat pre operačný systém. Analytici tvrdia, že na vine je plné oddelenie od Prieskumníka, takže pri každom pokuse otvoriť stránku v ňom sa otvorí nové okno prehliadača. To na pomalších počítačoch zdržiava. Prehliadač Safari používa v aktuálnej verzii 65,3 percenta internetistov, Operu aktualizuje 56,1 percenta ľudí. Nezabezpečený internetový prehliadač je v súčasnosti najväčšou hrozbou, ktorá umožňuje prienik do počítača pripojeného k internetu. Ľudia tento fakt podceňujú a neraz venujú viac pozornosti antivírusovým programom ako tomu, aby aktualizovali svoj prehliadač na verziu, ktorá v danom momente nevykazuje žiadne bezpečnostné chyby.