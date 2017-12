Silent Hill: Origins - mestečko hrôzy otvára svoju náruč

Treba si priznať jednu vec: japonské horory sú v drvivej väčšine omnoho než tie, ktoré k nám prichádzajú spoza hollywoodskej opony. Je to tak vo filme, je to tak i v hrách. Značka Silent Hill patriaca Konami je skutočným výkladným kúskom, ktorým sa môžu t

4. júl 2008 o 15:24 Ján Kordoš

Neberte to zle, séria Silent Hill patrí medzi moje najobľúbenejšie, filmové spracovanie považujem za najlepší prevod z našich obrazoviek na plátna kín a na Homecoming sa skutočne teším, avšak Origins akoby zaspalo dobu. Jednoducho sa séria uložila na zimný spánok a s príchodom konca vlády Playstationu 2 a stále častejších konverzií z handheldu Playstation Portable sa Konami rozhodlo buchnúť po stole, nakázalo Angličanom v Climaxe, že keď už to bolo na PSP tak dobré, tak nech predhodia ešte nejaký kus krvavého mäsa miliónom majiteľov PS2, ktorí nestihli presedlať na novú generáciu konzol. A tak sa aj stalo. Už sme boli svedkami jednoduchej myšlienky: to čo fungovalo na handhelde ešte nemusí fungovať aj na konzolách. A navyše, doba už trochu pokročila. Fanúšikovia odmietajúci akékoľvek novinky, vylepšenia či nové prvky budú rozhodne chrochtať blahom a topiť sa v hmle tajomného mestečka. Lenže čo ostatní? Oplatí sa cestovať v čase?





Ako bolo už dávnejšie ohlasované, Origins je prequelom k predošlým dielom, úvodným záchvatom šialenstva. Príbeh sleduje dobrodružstvo vodiča kamiónu Travisa Gradyho, ktorému sa život zmenil jednej daždivej noci. Husté kvapky padajúce na čelné sklo pomaly uspávali, no z driemot prebrala Travisa postava, ktorá sa zrazu objavila na ceste. Brzdy škrípali a niekoľkotonový kolos sa šmýkal po mokrej ceste. Keď napokon Travis svojho miláčika ubrzdil, okamžite sa išiel pozrieť na dotyčnú osobu, ktorá však záhadne spred kamióna zmizla. S nechápavým pohľadom sa teda náš hrdina poberá naspäť do kabíny, keď zrazu zazrie v spätnom zrkadle malé dievčatko, ktoré sa k nemu od chrbta približuje až príliš rýchlo. Vystrašene sa rýchlo obzrie, no znovu nikoho nevidí. V pozadí však zbadá maličkú školáčku a vydá sa za ňou. Po krátkom putovaní objaví horiaci dom, z ktorého je počuť detský krik. Riskujúc život sa Travis rozhodne dieťa zachrániť, no ako sa neskôr dozviete, obhorené torzo nemalo príliš veľkú šancu na záchranu. Travis priotrávený dymom padá na zem a omdlieva. Prebúdza sa až na lavičke do hmly zahaleného Silent Hillu. Netuší, či sa mu to všetko len zdalo, a preto jeho prvé kroky vedú do miestnej nemocnice.

Pomerne tradičný začiatok, ktorý ponúka tú správnu mieru napätie a pútavého odhaľovania. V tomto momente však začnete mať nepríjemný pocit déjà vu – tieto ulice veľmi dobre poznáte, priestory nemocnice vám pripadajú až príliš známe a aj tie potácajúce sestričky ste už neraz klofli po hlave. Je to jednoducho Silent Hill tak ako ho poznáme a vôbec sa nezmenil, len nám prináša nový príbeh. Či to ten zachráni, je otázne, pre fanúšikov môže ísť o dostatočnú motiváciu, ostatní sa však musia rozhodnúť aj podľa základných prvkov, ktoré sa za tie roky vôbec nezmenili. Origins sa tak skladá z dvoch základných častí: adventúrnej (zbierate predmety a následne ich používate na správnych miestach) a akčnej (trieskate okolo seba predmetmi, päsťami, strieľate zo zbraní, šetríte muníciou, robíte krvavé híha a koniec). To všetko dobre poznáme, sme s tým oboznámení už všetci a páčilo sa nám to. Pred 6-7 rokmi. A teraz? Skôr je to pohľad plný rozčarovania a uvedomenia si, že doba skutočne o nejaký ten krôčik pokročila.

GRAFIKA 5 / 10

Pri všetkej úcte k staručkej Playstation 2 sa na pohybujúce sa obrázky Origins pozerá nesmierne ťažko, hlavne ak si pravidelne užívate silu grafiky novej generácie konzol. Textúry sú nevýrazné a ostré, detaily takmer žiadne, prostredie pusté, rozlíšenie minimálne – áno, taký bol Silent Hill aj pred niekoľkými rokmi sme ho takto milovali, lenže dnes je obmedzenie dosluhujúcej PS2 až príliš vidieť. Modely postáv a rovnako ich animácie sú príliš jednoduché, ale to všetko môžete samozrejme hodiť za hlavu, pokým sa tvrdohlavo držíte svojej PS2 a nechcete počuť o ničom inom. Nesmie chýbať ani známy filter so zrnením, ktorý sa zvýrazní v prítomnosti nepriateľa, čo na kvalitnejšej obrazovke spôsobuje skôr vojnu pixelov ako depresívnu atmosféru. Inak tu nájdete všetko to známe zo Silent Hillu. Spomínaná bola tma, do ktorej sú ulice mesta zahalené. Po prechode do druhého sveta (cestujete zrkadlom) sa všetky steny premenia na plátna krvavých malieb dadaistických umelcov, potvorky sú až nádherne hnusné a bizarné. Stále je to však na dnešnú dobu príliš archaické spracovanie, ktoré potechu pre oko neponúkne.



INTERFACE 4 / 10

Všetko zostalo pri starom nielen pri spracovaní, ale aj čo sa týka ovládania. To už je trochu horšie, pretože ani v predošlých dieloch to nebolo nič špeciálne príjemné a mnohé iné akčné hry z pohľadu tretej osoby ponúkajú jednoducho viac. Kameru neovládate vôbec, tá sa prepína do rôznych pozícií, ktoré sú niekedy fajn a niekedy to je skôr škrípanie zubov, pretože zmenou pohľadu sa automaticky mení aj smer pohybu, takže pokým ste pred vstupom do dverí kráčali vpred, teraz cúvate držaním rovnakého tlačidla. Neskutočne toporné je ovládanie pri boji, ktoré je až príliš prežité, nemotorné a jednoducho to vyzerá ako zo stredoveku. Postava sa nehýbe svižne, zasekáva sa o kadejakú blbosť keď už začnete útočiť, pocítite nepresnosť zameriavania. Je síce pekné, že máme možnosť rýchleho prepnutia pohľadu pred postavu, no to nič významné nerieši. Súboje sú nesmierne monotónne. Zvládli ste jeden, poznáte všetky ďalšie. Údery päsťou či predmetom, je to úplne jedno, boje prebiehajú na jedno kopyto, a to stláčaním akčného tlačidla. Špecialitou je, ak na váš nejaké to monštrum vyskočí. Vtedy musíte rýchlo stláčať tlačidlo, ktoré vám hra vypľuje na obrazovku. Kdeže sme to už videli? Asi v stovkách hier? A v tomto prípade to vôbec nie je ani efektné, ani zábavné. Adventúrne blúznenie v depresívnom inventári (ako spracovaním, tak aj užívateľskou príjemnosťou) je staré niekoľko rokov a jednoducho sa už dnes nenosí manuálna voľba zbrane: musíte ísť do inventáru, zbraň vyhľadať a potvrdiť, že ju chcete skutočne použiť! Samozrejme, niekedy sme proti tomu nič nemali, ale nebolo by jednoduchšie trochu to zjednodušiť. Silent Hill: Origins spí v rámci ovládania až príliš tvrdým spánkom ignorujúc pokrok.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Dobre, zatiaľ sa na Silent Hill: Origins nadávalo a hanilo a pľuvalo a zalamovalo rukami a neslušné gestá si necháme všetci pre seba. Ale nech sú farby akokoľvek zvädnuté, stále máme pred sebou ten depresívne strašidelný svet Silent Hillu, ktorý sa po prechode do druhého sveta (Other World) zmení na totálnu zabíjačku. Brutálne zábery majú svoju silu aj napriek svojmu primitívnemu spracovaniu a keď zapnete hru v noci, nepríjemné mrazenie skutočne pocítite. Nie však tak často ako by sa žiadalo. Technológia v tomto prípade výrazne ovplyvňuje zážitok, pretože naň vplýva predovšetkým ovládanie a jednoduchý level dizajn. Máme tu síce nemocnicu, sanatórium, mäsiareň, motel alebo apartmány, niektoré vám budú až príliš povedomé, niektoré doplatili na striedmosť. Cítiť z toho všetkého príťažlivosť predošlých dielov, nenápadné mrazenie v spojení s hudbou vás núti zostávať v napätí, no akonáhle to všetko prekuknete, čo vám dlho trvať nebudete, stanú sa raz prejdené miesta pre vás len zbytočne ohrané. Strach preto zažijete len v momente, kedy vstúpite do chodby, kde ste ešte neboli a nejaká z mátoh vás prekvapí – potom už sledujete tradične krvavé prostredie. Pre niekoho môže byť kladom, že sa hra neobrátila na akčnú stranu a zostala verná používaniu predmetov, no ich hľadanie sa niekedy môže zbytočne pretiahnuť, hlavne ak očakávate akciu.

MULTIPLAYER

Hra ho neobsahuje.



ZVUKY 8 / 10

Nejde o kvantitu, ale kvalitu a v tomto patrí Silent Hill: Origins stále ku špičke. Niekedy ste doslova ohlušení tichom, pri vreskote alebo mumlaní nepriateľov vám behá po chrbte husia koža a tupé či mľaskavé údery po dopade vašej zbrane na organické telá protivníkov – to je lahoda, krvavá hostina ozvučená s noblesou a šialenosťou zároveň. Dabing je už tradične striedmy, no svoju nie tak častú prítomnosť nahrádza vetami, ktoré plnia svoj účel naplno. Sú to dialógy, ktoré nepotrebujú viac slov a o to viac si vážite myšlienky s nimi spojené.

HUDBA 8 / 10

Samozrejme: hudba a Silent Hill, to je už obohratá pesnička. Tvrdiť, že ide o skvost je niekedy nevhodné, pretože v niektorých prípadoch znejú skladby recyklovane z predošlých dielov, ale svoju úlohu majú zvládnutú na výbornú. Nedá sa hovoriť o typických melódiách, niekedy sú to typicky industriálny zvuky zmiešané do omračujúcej kakafónie, ktorá svojou údernosťou navodí až zúfalo stiesňujúcu atmosféru. Iné motívy zas chytia za srdce, ale to už dobre poznáme všetci, ktorí majú v pamäti staršie soundtracky z predošlých dobrodružstiev.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Náročnosť je podriadená jednoduchému faktu. Nejde primárne o akčný projekt a súbojový systém je natoľko nepraktický, že sa musíte mať na pozore neustále. Systém ukladania prebieha známymi savepointami, ktoré sa nachádzajú na vybraných miestach a všetko musíte vykonávať manuálne - prídete k červenému symbolu a potvrdíte uloženie pozície. V niektorých prípadoch sa nevyhnete nepríjemným momentom, kedy budete niektoré trasy prekonávať niekoľkokrát. Už tradičným znakom je pomerne skromná zásoba munície a rôzne predmety ako zbrane taktiež nebudete používať extrémne často. Už len z dôvodu, že si ich budete radšej šetriť, pretože sa používaním poškodzujú a svoj skalpel si nezničíte na obyčajnom pešiakovi behajúcom po ulici. To všetko dobre poznáme a nič špeciálne sa na sérii nezmenilo. Doba hrania sa nedá rátať na desiatky hodín čistého času, predsa len na handhelde si dlhodobú zábavu neužívate tak ako pri klasických „veľkých“ projektoch, ale v prípade zníženej ceny to vôbec nie je na škodu. Zásekov mnoho nenájdete, hra vás nenechá dlho tápať na mieste, neponúkne veľa možností kombinácie predmetov, na to sa odohráva na pomerne malom priestranstve, často uzavretom a ste vodení neustále za ruku. Preto nepríjemným faktorom číslo jedna zostávajú bossovia, takže si šetrite muníciu, tí ľahko kožu nepustia a treba na nich nájsť vhodnú taktiku. V prípade umelej inteligencie sa nedá ani primitívny rým hodiť do pľacu: vidia vás a idú vám po krku. Hoďte dôchodcom trinásty dôchodok a budú vás voliť. Ukážte sa nepriateľom a pôjdu po vás. Jednoduché a funkčné princípy.



ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6,0 / 10

Z hmly vynárajúce sa chápadla tiesnivej atmosféry tentoraz nepritiahli do ulíc Silent Hillu toľko obetí ako by sa dalo očakávať. Okúzlenie dvomi svetmi už postupne začína strácať dych a to aj preto, že vývojári nemenili nič. Všetko sme tu už raz videli, vytvorili len príbeh, preniesli ho z PSPčka na PS2 a to je všetko. Fanúšikom utierajúcim prach zo svojho dosluhujúceho miláčika netreba viac hovoriť, tí si svoj Tichý vrch užijú, avšak pre ostatných je to voľba nesmierne náročná. Zub času ukrojil hre možno až príliš, ale pokým stále čupíte pri CRT televízii a máte všetky Silent Hilly pekne vystavené na poličke, Origins je pre vás ako určený. Zvyšok nech si radšej počká na spomínaný piaty diel.