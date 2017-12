nVidia má problémy s čipmi do notebookov

Kúpili ste si pred časom notebook a máte problém s prehrievaním grafickej karty? Ak ide o nVidia čip zo série 8M, je viac ako pravdepodobné, že pri reklamácii uspejete. Výrobca priznal, že v obehu je množstvo vadných čipov, ktoré sťahuje z obehu.

4. júl 2008 o 9:59 Milan Gigel, (mg)

Firmu to bude v tomto kvartáli stáť približne 200 miliónov dolárov a nepomohlo ani to, že sa na internete objavila aktualizácia ovládačov, ktorá prinúti ventiláciu pracovať na plný výkon bez ohľadu na to, či svoju grafiku zaťažíte, alebo nie. Výsledkom je vyššia hlučnosť, čo nikoho príliš nepoteší.

Chyba vraj nenastala vo výrobnom procese, ale na strane dodávateľov materiálov. Nič to však nemení na tom, že bez ohľadu na značku notebooku sa každý mohol stať obeťou problémov, ktoré by pri precíznejšom testovaní kvality vôbec nemuseli nastať.