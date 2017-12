Obedná pauza: hala divočiny

4. júl 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Zak & Jack.

Zahrajte a stiahnite si zábavné hry na PLAY.SME.sk . Náš dnešný tip Stretni sa so Zakom a Jackom, párom tvrdo pracujúcich Hobsterov. Známi svojimi šikovnými vynálezmi, Hobsterovia si užívajú raj na Zemi v bujných lesoch, vydláždených cestách a prítulných domovoch. Keď sa rozšíri správa o ich osade, rozhodnú sa zlé tvory zo sveta oblúd spojiť v závistlivom ťažení proti dobrosrdečným Hobsterom. Našťastie sa Zak a Jack dozvedia o spiknutí a pripravia sa na útok.

V hre My Gym Partner's A Monkey: Hall of the Wild nejaký beťár poskrýval deťom všetky školské obedy. Vy sa ich vyberiete hľadať. Spolu s opicou. Keď sa čudujete tomu, čo robí v škole opica, počkajte si, kým stretnete zvyšok džungľového osadenstva. A hlavne si od neho nechajte pomáhať. K tomu, aby ste všetky obedy našli, totiž musíte využívať pomoc prostredia.



Ovládanie:



Šípky – pohyb (kombinácia šípok dole a na stranu - kotrmelce).

Medzerník – skok.

Zbierať musíte červené obedáre (žltý má hodnotu 10 červených).



Džungľový kostým vás spraví nezraniteľným.

Na takto označených miestach...

...musíte využiť pomoc opice, ...môžete uložiť hru (checkpoint),

...by ste si mali dávať pozor.



