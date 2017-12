Obloha v júli: stretnutie Marsu a Saturna

Oproti júnu sa obloha mierne zmení. Súhvezdie Lev nájdeme vo večernom súmraku na západe. No koncom júla to už bude inak: prvú tam uvidíme Pannu. Vedľajšie Váhy sú síce nenápadné, no nájdeme ich v smere ku Škorpiónovi s výrazným červenooranžovým Antaresom

3. júl 2008 o 0:00 Štefan Gajdoš

FOTO

Písmo: A - | A + 0 0 . Nad južným obzorom môžeme už večer sledovať Strelca, za ním v priebehu noci nasledujú Kozorožec a Vodnár, ten po polnoci. Nadránom bude v plnej paráde už aj Veľryba. Všetky tieto súhvezdia lepšie uvidíme na dovolenke pri južných moriach. Ani vyššie nad obzorom sa veľa nezmení: súhvezdia Hadonos, Orol, Pegas, Ryby, Androméda sme videli už v júni. Tie posledné uvidíme skôr alebo v rovnakom čase, no už vyššie a bližšie k západu. Aj horné "poschodie" súhvezdí vlastne poznáme: tvoria ho obrazce, ktoré prešli, prechádzajú alebo prejdú kulmináciou vysoko nad juhom (niektoré sa už večer skláňajú k západu): Veľká medvedica, Pastier, Herkules, Lýra, Labuť. Iné putujú priamo cez alebo sa priblížia k zenitu. Medzi výraznými súhvezdiami sa pokúsime objaviť i tie drobné či nenápadné, menšie či malé, no pútavé súhvezdíčka, ktoré si málokedy všímame. Od západu k východu spomeňme aspoň Poľovné psy pod ojom Veľkého voza, krásnu Severnú korunu medzi Pastierom a Herkulom, od neho smerom k Labuti Lýru. Charakteristický je maličký kosoštvorec Delfína hneď vedľa. Medzi Orlom a Labuťou sa dá nájsť Šíp, nadránom pod Andromédou Trojuholník a Baran. Líška, Koník a Jašterica sú tiež z kategórie tých, ktoré nepozná každý. Štít nad Strelcom je zreteľný, no pozorovanie celej Žirafy si odložme na jeseň, keď bude vysoko nad obzorom. V júni bol v zenite Drak, teraz tam vystupuje Cefeus nasledovaný Kasiopejou. Najviac zmien zbadáme na rannej oblohe. Slnko sa po ekliptike posunie, čím sa odhalia ďalšie súhvezdia. Okrem krásnych, ktoré poznáme zo zimy (Býk, Povozník, Blíženci a Orión), je dobre viditeľný Perzeus. Celú noc zreteľne uvidíme pás Mliečnej cesty. Merkúr, ktorý sa na oblohe odpútal od Slnka, teraz uvidíme v prvej dekáde nadránom dosť nízko nad východným obzorom. Ak ho nezbadáte, nič sa nestane, veď Koperníkovi sa to údajne nepodarilo za celý život. Venuša je ešte stále za Slnkom a na oblohe sa pohybujú rovnakým smerom. Mars v Levovi uvidíme ešte chvíľu večer nízko nad západným obzorom. Spolu s blízkym Saturnom zapadajú najprv dve, neskôr už hodinu a pol po Slnku. Jedinou ako-tak "slušnou" planétou v tejto biednej situácii zostáva Jupiter v ľavej časti súhvezdia Strelec. Preto nevystupuje vysoko nad obzor, no tento nedostatok nahrádza vysokou jasnosťou a mesiacmi, ľahko pozorovateľnými už aj triédrom. Jupiter uvidíme celú noc, keďže 9. 7. sa ocitne v opozícii (na protiľahlej strane oblohy ako Slnko), čo znamená, že so západom Slnka bude vychádzať a naopak, zapadne s jeho východom. Lev momentálne poskytuje domov ďalšej pútavej planéte. Žiaľ, obdobie pozorovateľnosti Saturna sa pomaly končí, rovnako ako u susedného Marsu. Spolu ich uvidíme večer nízko na západe. Blízke stretnutie na oblohe - konjunkciu - zažijú 11. 7. ráno, ale niekoľko večerov okolo tohto momentu budú zaujímavo blízko pri sebe. Pre Urán (Vodnár) a Neptún (Kozorožec) nastalo obdobie dobrej viditeľnosti. Triédrom ich uvidíme takmer celú noc (okrem večera), len treba vedieť, kde ich hľadať. Mars a Saturn sa 11. júla stretnú na oblohe v tesnej konjunkcii. Foto - Nasa