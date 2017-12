Čierne diery na Zemi? No problem

Veľký hadrónový urýchľovač pod švajčiarsko-francúzskou hranicou onedlho pobeží na plný výkon. Pri zrážkach zväzkov protónov, letiacich proti sebe takmer rýchlosťou svetla, možno vzniknú čierne diery, z ktorých majú niektorí ľudia strach.

3. júl 2008 o 0:00 Michal Ač

Stephen Hawking by sa možno chcel čo najskôr dostať do kvantovej superpozície, aby stíhal sledovať všetky experimenty LHC naraz. Ak sa tam totiž nájde čierna diera, vraj mu "hrozí" Nobelova cena.(Zdroj: REUTERS, ILUSTRÁCIA - Aurore Simonnet, Sonoma State University/N)

Stephen Hawking však dúfa, že ak urýchľovač naozaj vyprodukuje čierne diery, mohol by dostať Nobelovu cenu.

BRATISLAVA. Veľký hadrónový urýchľovač pri Ženeve je najväčšie zariadenie svojho druhu na svete. Nachádza sa desiatky metrov pod Zemou, obvod dosahuje 27 kilometrov. Bude pracovať pri teplotách blížiacich sa absolútnej nule. Jeho výstavba v rámci spojených síl Európskej organizácie jadrového výskumu - CERN - trvala takmer dvadsať rokov. Stál šesť miliárd švajčiarskych frankov, čo je v prepočte 125 miliárd korún. Prác sa zúčastnilo dvetisíc vedcov z takmer tridsiatich krajín.

Nádeje aj obavy

Fyzici od urýchľovača očakávajú odpovede na mnohé otázky: stojí moderná fyzika na pevných základoch? Čo sa dialo v prvých okamihoch vzniku vesmíru? Prečo majú niektoré častice hmotnosť a iné nie? Aká je podstata neviditeľnej tmavej hmoty, ktorá vo vesmíre prevažuje? Existujú ďalšie rozmery okrem tých, ktoré poznáme my?

Na LHC, z anglického Large Hadron Collider, sa odohrá doteraz najväčší fyzikálny experiment v histórii. Netušené možnosti tohto zariadenia v niektorých ľuďoch vzbudzujú obavy. K najhlasnejším kritikom patria bývalý americký dôstojník radiačnej ochrany Walter Wagner a fyzik Luis Sancho. V marci požiadali havajský súd, aby pozastavil rozbiehajúci sa LHC, než sa vyjasní jeho bezpečnosť. Wagner a Sancho sa obávajú, že vysokoenergetické kolízie protónov môžu vytvoriť nové kombinácie kvarkov, zvané podivnôstky (strangelets), ktoré by vraj mohli zničiť celý svet. Strach majú aj zo vzniku čiernych dier, požierajúcich všetku hmotu v ich dosahu.

Z ríše fantázie

Wagnerova a Sanchova vízia sa už blíži scenárom súdneho dňa z hollywoodskeho trileru, v ktorom hrá hlavnú rolu Big-Bang Machine, všemocný stroj na výrobu veľkého tresku. Tak ďaleko však veda zatiaľ nie je, a sotva niekedy bude. Ešte aj známy americký fyzik Michio Kaku, autor knihy Fyzika nemožného, ktorý sám vytvára najfantastickejšie scenáre, vyhlásil, že podivnôstky sú absolútne z ríše fantázie: "Keď LHC spustia, budem spať úplne pokojne," povedal.

Vznik čiernych dier, aj keď miniatúrnych, možno v LHC očakávať, preto sa nimi vedci vážne zaoberali. Profesor fyziky na Kalifornskej univerzite v Santa Barbare Steve Giddings a fyzik Michelangelo Mangano z CERN napísali článok, v ktorom ukazujú, že čierne diery z LHC budú neškodné. Publikoval ho CERN na svojich webových stránkach.

Giddings s Manganom došli k záveru, že ak sa mikroskopické čierne diery zjavia, čo nie je isté, budú žiť iba krátko a svoje okolie nijako neovplyvnia. Neuškodia ani v prípade, keď sa okamžite nevyparia. Sama príroda totiž vytvára kolízie, ktoré sú oveľa energetickejšie ako v LHC, keď sa kozmické lúče zrážajú s atmosférou Zeme, so Slnkom alebo s ďalšími objektmi, ako sú superhusté neutrónové hviezdy či bieli trpaslíci. Ak by zrážky boli naozaj nebezpečné, Zem by to už dávno pocítila.

"Budúcnosť našej planéty a bezpečnosť ľudí majú v našej práci prednosť," povedal Giddings. "Existujú rukolapné fyzikálne dôkazy, že hypotetické miniatúrne čierne diery nepredstavujú nijaké riziko. Pracujeme aj na ďalších argumentoch, vylučujúcich možnosť naplnenia iných, ešte bizarnejších hypotéz."

Zlatý vek fyziky?

Známy britský fyzik Stephen Hawking, autor bestsellerov Stručná história času alebo Vesmír v orechovej škrupinke, venoval teoretickému výskumu čiernych dier desiatky rokov života.

Teoretickú možnosť ich vzniku na Zemi privítal.

V britskom Guardiane napísal, že LHC je pokusom priblížiť sa k tajomstvu vzniku vesmíru. Zrážaním častíc napodobní momenty, ktoré nasledovali po veľkom tresku, čím pre fyzikov splodí nový zlatý vek objavov. "Ľudia sa pýtajú, či spustenie LHC nespôsobí katastrofu," píše Hawking.

"Skutočne, niektoré teórie časopriestoru predpokladajú, že pri kolíziách častíc môžu vzniknúť miniatúrne čierne diery. Ak sa to stane, predpokladám, že tieto diery vyžiaria častice a zmiznú. Keď toto uvidíme v LHC, otvorí sa nám nová oblasť fyziky, a ja môžem dokonca získať Nobelovu cenu. Ale nejako zvlášť ma to nevzrušuje," uzavrel britský fyzik.