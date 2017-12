Kung-fu Panda - chlpaté Karate Kid

Je príliš naivné si myslieť, že by si niektorý animák nenašiel cestu aj medzi hráčov. Tieto dva výnosné biznisy sa spojili a ide o puto dostatočne silné na to, aby pokračovalo. Respektíve známe meno spraví svoje.

Takže to môžeme vziať z rýchliku, aj tak to väčšina z vás pozná. Kung-fu Panda je trojrozmerná plošinovka, kde vidíte svoju postavičku, ktorá okrem skákania máva pästičkami a bacá zlých-zlých nepriateľov. Raz za čas sa prevtelíte do hrdinu iného, môžete si vylepšiť za nazbierané peniaze silu útoku a zopár ďalších vlastností a to je asi tak všetko. A skáčete a roztomilo sa bijete. Videli ste film, poznáte aj príbeh hry. V opačnom prípade tu máte krátku exkurziu: panda Po si myslí, že ovláda kung-fu, chce vidieť voľbu Dračieho bojovníka, ktorý musí ochrániť Údolie Mieru pred útokom tigra Tai Lunga. A táto úloha padne samozrejme na pandu, ktorá je vtipná, je prežratá a je to komické a deti sa na tom smejú a my spomíname na časy prvého Shreka, Nema, Ice Age-u a jednoducho na doby, keď roztomilo animované zvieratká neukazovali svoj čumák na každom kroku. Lineárne navrhnuté úrovne vás vedú ako za ručičku. Ale Dreamworks (tvorcovia filmu) dobre vedia, čo na ľudí funguje a Kung-fu Panda patrí predsa len medzi tie podarenšie kúsky, aj keď na famózne portfólio Pixaru žiaľ nemajú. A hra od spoločnosti Luxoflux je príjemným doplnkom pre natešené deti vychádzajúce z kina.



GRAFIKA 7 / 10

O grafickom spracovaní sa pri zavretí jedného oka (je to predsa projekt určený prevažne mladším hráčom) nedá povedať nič zlé. Na rozdiel od iných hier sa nehrnie do komixového stvárnenia, ale ponúka príjemnú a ostrú grafiku. Modely jednotlivých postáv, hlavne panda Po, vyzerá skutočne výborne, prostredia sa príjemne menia, neprepadáva sa ich úroveň kvality, hoci ide o klasické „tunely“. Stále je načo sa pozerať, hoci grafických efektov nie je mnoho, nebudete mať ani dojem, že sledujete animovaný film, práve Kung-fu Panda sa najviac približuje svojmu filmovému predchodcovi - na grafike pracovali aj hlavy z Dreamworks a jeto vidieť. Úrovne hýria väčšinou pestrými farbami, animácie sú plynulé a príbehové sekvencie tradične potešia. Takto by mal vyzerať správny interaktívny animák, len je trochu škoda, že pred samotnými úrovňami sa dej posúva ďalej výhradne formou čítaného textu. Na spracovanie sa však krivé slovo povedať nedá, s ním budete zaiste spokojní.

INTERFACE 5 / 10

Pomerne jednoduché ovládanie (dva druhy útokov, skok, špeciálne akčné tlačidlo) vám prejde do krvi nesmierne rýchlo, horšie je to však už tradične s kamerou, ktorá zaberá hru z nepríjemného uhlu, v niektorých prípadoch netušíte, kam vlastne skáčete. Tradičná choroba podobných hier sa prejavuje i v súbojoch. Panda je príliš nemotorná (čo však nebudeme brať ako zápor, keďže Po má napriek jeho tvrdeniam nadváhu), čo pri rýchlych protivníkoch vadí. Nejakú tú ranu schytáte, na ľahkú priechodnosť úrovňami to však príliš veľký vplyv nemá, len budete často bojovať doprázdna.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Kung-fu Panda je typická detská arkáda vytvorená na základe animovaného filmu. Robíte presne to, čo ste už neskutočne mnohokrát robili. Skáčete a bojujete, občas dostanete špeciálnu úlohu založenú na skákaní a bojovaní. Dôležité je ako je celý tento projekt podávaný hráčom a či zaujme aj po prvej hodine hrania. Vďaka rôznorodému prostrediu a vtipnému dabingu (avšak anglickému, bez lokalizácie, aj titulky sú v angličtine) je to cestá príjemná. Raz za čas zmeníte postavu, skúsite si to v inej koži, takže si zabojujete aj s tigrom alebo zalietate s inými postavami. Všetko to tvorí typicky príbehovú výplň, aby ste sa znovu ocitli v koži jediného hrdinu, pandy. Je to však stále zábavné, i keď značne infantilné, pre mladších hráčov istotne nie frustrujúce alebo monotónne. Filmové plošinovky jednoducho zastavili na tomto stupni vývoja, neposúvajú sa ďalej, no cieľovej skupine to vôbec neprekáža. Bolo by hlúpe žiadať more noviniek, dospelosť, prípadne otvorený svet. Takto to funguje a pokým ste hrali akúkoľvek plošinovku, veľmi dobre viete, čo vás vlastne čaká. Áno, skákanie a bojovanie. Dva druhy útokov môžete kombinovať i so skokom, postupne si ich zlepšujete, čo rozhodne prospieva hre, pretože sa snažíte hľadať skryté bonusové miesta, kde nájdete nové mince, slúžiace ako platidlo za nové „skilly“.



MULTIPLAYER

Hra ho neobsahuje.

ZVUKY 7 / 10

Aj keď je dabing v anglickom jazyku, je neskutočne podarený. Nadabované zvieratá vám možno už lezú krkom, ale ak sa hlasy dabingových hercov hodia k zvieracím postavám, jednoducho to počujete. Menia melódiu hlasu a animácie si vďaka podarenému dabingu užijete. V priebehu úrovne je to o niečo horšie, pretože zvučí len to, čo má. A vlastne prečo aj niečo navyše, nenáročnému hráčovi to stačiť bude.

HUDBA 6 / 10

Je typicky filmová, znie len na vybraných miestach a často je infantilná, obohraná, ale ako je už písané vyššie, na podobné projekty je ťažké mať väčšie nároky, keď sa o viac nesnažili ani samotní vývojári.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 4 / 10

Výrazným kazom hry je jej krátkosť. Určite ste nečakali nič iné. Trinásť úrovní je príliš malé sústo, všetko ubieha príliš rýchlo a na koniec sa prepracujete prirýchlo, za približne 4 hodinky. Lenže ak ešte nemáte desať zárezov, nebudete prechádzať hrou ako nôž maslom a poskakovanie sa stane hneď výzvou. Nepriatelia veľkou prekážkou nie sú, vsádza sa na jednoduchú priechodnosť. I tak sa v niektorých prípadoch vyskytnú náročnejšie pasáže. Na pokorenie bossov musíte vyzrieť a zistiť ako na to (čo môže byť niekedy problém, pretože spôsob poznať môžete, ale kamera vám to celé pokazí) a potom to už ide. Problematické sa mierne ukázali lietajúce pasáže, hlavne v búrkových mračnách, kde paradoxne nezabíjajú nepriatelia, ale mraky s bleskami, ktorým je potrebné sa vyhýbať. Jednoduchosť a krátkosť je typickým kazom filmových plošinoviek.



ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6,0 / 10

Hry na základe filmov, hlavne tých animovaných, je stále viac a viac. Kung-fu Panda patrí medzi tie kvalitnejšie kúsky. Je typicky rozprávkovo roztomilá, tu vtipná, tam hrateľná, ale stále tu je niekoľko chýb: kamera, krátkosť a v prípade našej krajiny i absencia lokalizácie čo i len do českého jazyka. Takto sa automaticky zatvárajú brány pred hráčmi, pre ktorých je hra primárne určená. Ak však váš malý capart alebo niektorý rodinný príslušník ovláda angličtinu, prípadne máte chuť mu všetko prekladať, je Kung-fu Panda príjemným letným darčekom. Skúsení hráči však ruky preč, od všetkej tej infantilnosti by vám odpadli.