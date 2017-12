Čeknito.sk: Chceme byť presne ako YouTube

Ako sa stať na Slovensku jednotkou medzi videoportálmi? Buďte prvý, koho napadne naklonovať YouTube, nemažte z webu nelegálnych Simpsonovcov a získajte silného investora. Tak to robí Čeknito.sk.

Kancelária Čeknito.sk, prvého slovenského videoservera, bola v čase nášho rozhovoru prázdna. Žiadny pracovný ruch ani neporiadok, ale len pár počítačov na prázdnych stoloch. Jedinou osobou v kancelárii bol 22-ročný Martin Šváby, ktorý v Čeknito.sk zodpovedá za marketing a propagáciu.

„Čeknito.sk založili v roku 2006 Juraj Filipeje a Ladislav Zigo. Videli ako funguje YouTube a chceli niečo podobné," netají zdroj inšpirácie Šváby. Šváby sa na YouTube odvolával aj pri otázkach ohľadom predaja reklamy, práce s komunitou alebo editorských zásahov na stránke. Všade odpovedal modifikáciou vety „Presne tak ako to robí YouTube, tak to chceme robiť my."

Web má v súčasnosti mesačne približne 280 tisíc unikátnych návštevníkov zo Slovenska a približne o polovicu menej z Česka. Denne na Čeknito.sk pribudne 300 videí a onedlho ich celkový počet prekročí stotisícovú hranicu. Zdá sa, že klonovaný YouTube má na Slovensku úspech.

Nelegálne? Len ak nahlásia

Portály, ktoré pracujú s užívateľským obsahom, majú často problémy s nelegálnymi alebo nevhodnými videami. Čo s tým robí Čeknito.sk? „Triedime videá a snažíme sa to riešiť," hovorí Šváby.

Na Čeknito.sk sa dá nájsť viac ako 700 rôznych videí zo seriálu Simpsonovci, väčšinou ide o

celé epizódy s českým dabingom. Portál pritom na ne nemá žiadne práva. Šváby o týchto videách vie a pripúšťa, že pre Čeknito.sk sú Simpsonovci veľkým „pútačom". Na druhej strane priznáva, že s týmito videami vedome nič nerobia.

„Máme vypracované podmienky pre používateľov, v ktorých sa píše, že každý je zodpovedný za obsah, ktorý pridá. My nie sme za to zodpovední," bráni sa Šváby. Podľa neho rolu zohráva aj to, že kvôli nelegálnym Simpsonovcom sa im ešte nikto neozval. „Ak sa niekto ozve, že je video nelegálne, mažeme ho. Na Simpsonovcov sa nikto nesťažuje."

Na rozdiel od Simpsonocov aj bez upozornenia mažú pornografiu alebo všetko, čo je „nevhodné pre ľudí pod osemnásť". V niekoľkých prípadoch spolupracovali aj s políciou, šlo najmä o videá s týranými zvieratami.

Máme investora, nie reklamu

V pozadí Čeknito.sk stojí švajčiarska firma Centralway Holding, ktorý sa špecializuje na investície do webových projektov. Na Slovensku investovala napríklad do automobilového portálu Autovia.sk, v Čechách táto spoločnosť prednedávnom predala vyhľadávač Jyxo a portál Blog.cz televízii Nova za približne 200 miliónov korún.

Najmä vďaka tomuto investorovi nie je Čeknito.sk nútené hľadať príjmy. „Momentálne nechceme predávať reklamu, chceme rásť." Podľa Švábyho sa chcú do februára budúceho roka dostať na 600 až 700 tisíc unikátnych návštevníkov za mesiac. „Myslím, že je to reálne," hovorí Šváby. A aj napriek tomu, že dostali ponuky „od prakticky všetkých veľkých hráčov na trhu", zatiaľ nad predajom ani veľkou spoluprácou neuvažujú. „Nemáme obmedzené financie, preto to chceme skúsiť sami."

Plány vybudovať slovenský YouTube minulý mesiac predstavila aj slovenská internetová dvojka Azet. Tá je aj podľa Švábyho potenciálne najväčšou konkurenciou Čeknito.sk. V súčasnosti rozbieha Čeknito.sk nový programátorský tím. O tom, čo pripravujú, Šváby odpovedal všeobecne a vyhýbavo, priznal akurát prípravu online strižne videa a softvéru na rozpoznávanie nevhodného obsahu. Postačí to na Azet a ich Videoalbumy? Ťažko povedať. Vojna klonov sa však začala.