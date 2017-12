Nokia uzavrela dohodu s Warner Music

Fínska spoločnosť Nokia uzatvorila s americkým hudobným vydavateľstvom Warner Music Group dohodu, na základe ktorej budú hudobné tituly vydavateľstva dostupné v hudobnom obchode Nokie (Nokia Music Store), ako aj cez službu Nokie pod názvom "Comes with Mus

3. júl 2008 o 7:50 TASR

ic (Dodávané s hudbou)," v rámci ktorej najväčší výrobca mobilov na svete umožňuje zákazníkovi, ktorý si kúpi jej telefón, sťahovanie hudby na dlhšie obdobie bez obmedzení. Vydavateľstvo za každý predaný telefón však inkasuje.

Služba "Comes With Music," ktorou fínska firma prvýkrát výrazne tlačí na zmeny obsahu služieb v mobile, sa od iných balíkov služieb líši najmä tým, že jej vlastník môže hudobnú nahrávku počúvať 12 mesiacov od stiahnutia.

Rovnakú dohodu, akú Nokia uzatvorila s Warner Music Group, podpísala firma v decembri s vydavateľstvom Universal a v apríli tohto roka so Sony BMG.

Takýto model neobmedzeného prístupu k hudbe by mohol byť riešením aj pre hudobný priemysel, ktorý zápasí s upadajúcim predajom CD nosičov. Trh so sťahovaním hudby dosiahol v minulom roku 2,9 miliardy USD (55,59 miliardy Sk).

Nokia však v minulom roku predala 147 miliónov takýchto hudobných telefónov. Ak by každý z nich mal zabudovaný aj balík "Comes with Music", ktorého hodnota je 20 USD, Nokia by svojou službou prekonala hodnotu celého trhu.

Fínska firma sa tak stáva tvrdou konkurenciou iTunes, hudobnému obchodu Apple, s ktorým sa mnohé hudobné vydavateľstvá majú problém dohodnúť na vhodných cenových podmienkach.

Informovala o tom agentúra Reuters.

(1 USD = 19,168 SKK)