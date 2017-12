Nokia odpálila štyri Supernovy

Tých, ktorých zunovala uniformita vo svete mobilných telefónov, má osloviť nový modelový rad z dielní Nokie s príznačným názvom Supernova. Na trh sa dostáva štvorica štýlových mobilov s netradičným dizajnom a výmennými farebnými krytmi.

1. júl 2008 o 9:45 Milan Gigel, (mg)

Nokia 7610 Supernova s výsuvným systémom a hladkými líniami ponúka kryty Xpress-On s metalickým povrchom. Funkcia tematického sfarbovania Theme Colorizer umožňuje ľuďom nájsť a zachytiť ľubovoľnú farbu a prispôsobiť vzhľad telefónu pri podsvietení tlačidiel alebo v tapete. Medzi ďalšie funkcie patrí fotoaparát s rozlíšením 3,2-megapixelu s duálnym LED bleskom a osemnásobným digitálnym zoomom, funkciou Instant Messaging a televíznym výstupom out pre zdieľanie fotografií.

Samozrejmosťou sú funkcie počúvania a ovládania hudby pomocou špeciálnych hudobných tlačidiel pre FM-rádio alebo MP3 prehrávač. Mobil bude uvedený na trh v treťom štvrťroku 2008 za predpokladanú maloobchodnú cenu 225 eur bez daní a dotácií (približne 6 700 Sk).

Nokia 7510 Supernova sa vyznačuje sklápacou konštrukciou s postranným tlačidlom na otváranie telefónu. Súčasťou modelu, ktorý sa dodáva s prednými a zadnými krytmi v tmavomodrom, červenom, smaragdovozelenom a kávovohnedom prevedení, sú svetelné efekty s displejom a upozornením na naplánovanú udalosť.

Okrem kvalitného mechanického spracovania a mäkkého príjemného povrchu ponúka telefón fotoaparát s rozlíšením 2 Mpx s algoritmom NIPS, LED blesk, štvornásobný digitálny zoom, kartu microSD s kapacitou 512 MB, veľký 2,2 palcový displej OVGA a nový užívateľsky príjemný prehliadač Nokia pre ľahký prístup k aplikáciám Nokia Search, Share on OVI a Flickr. Predbežná cena bola stanovená na 180 eur (asi 5 360 Sk).

Súčasťou štíhleho a elegantného modelu Nokia 7310 Supernova sú kryty s 3D textúrou v kovovomodrom prevedení a ďalší predný a zadný kryt vo „wasabi-zelenom“ alebo „cukríkovo ružovom“ dizajne. Na vybraných trhoch sa bude dodávať ďalších šesť predných a zadných variant krytov v striebornom, slivkovomodrom, elektrickomodrom, sýtožltom, kávovohnedom a „wasabi-zelenom“ prevedení.

Medzi ďalšie funkcie patrí fotoaparát s rozlíšením 2 Mpx so štvornásobným digitálnym zoomom a funkciou TV out pre zdieľanie fotografií, Instant Messaging a prehrávanie predinštalovaných hier na TV. Ponuku dopĺňa FM RDS rádio a MP3 hudobný prehrávač pre užívateľov, ktorým záleží na vlastnom štýle a ktorí si chcú počúvanie hudby vychutnať kedykoľvek a kdekoľvek. Mobil by mal stáť 155 eur, čo je približne 4 620 korún.

Nokia 7210 Supernova ponúka elegantný a štíhly dizajn v cukríkovo-ružovom a sviežo-modrom prevedení s lesklou povrchovou úpravou.

Vďaka telefónu Nokia 7210 Supernova sa ľudia môžu venovať počúvaniu hudby stiahnutej z počítača alebo obchodu Nokia Music Store. Užívatelia môžu pri spravovaní hudby používať novú aplikáciu Nokia Music PC client, ktorú si stiahnu z internetu.

Vďaka slotu na pamäťovú kartu SD môžu ľahko prehrávať a ukladať obľúbenú hudbu a videá. Fotoaparát a aplikácia Flickr umožňujú jedným kliknutím prístup k zdieľaným fotografiám. Cena by nemala presiahnuť hranicu 120 eur (asi 3 570 Sk).