5 LEGO hier, ktoré si nikdy nezahráme

17. jún 2008 o 18:48 Ján Kordoš

Začneme mierne: LEGO No Country For Old Men – podarená filmová predloha, ktorá ponúkla výbornú akciu i zápletku - to by sa v hernom svete nestratilo. Alebo vy si myslíte, že v každej druhej hre hráte za smoliara z prívesu, mrzutého a pseudo-filozofického policajta a psychopatického vraha? No my teda nie a poriadnu „tarantinovku“ by sme si dali.

Pre romanticky cítiacich tu máme LEGO Juno. Nesmierne smutný (a zároveň i veselý) príbeh o neplánovanom tehotenstve mladej Juno, ktorá musí nájsť spoločne s otcom svojho dieťaťa rodinu pre ich nenarodené dieťa. Aby si ho mohli adoptovať samozrejme. Alebo sa na to vykašlú a počkajú čo bude a budú pri tom jesť oranžové „tik-taky“. Film výborný. Hra... no.

Tajným tipom na naj LEGO hru, ktorá keby prišla, bol by to riadny poprask. LEGO The Passion of the Christ. Nie, to nepotrebuje bližší komentár, snáď len, že hráte za Ježiša a malý spojler: na konci hry zomriete. Prečítajte si originálny článok, ktorý je paródiou na postupne vznikajúce LEGO hry.

Zdroj: The Minusworld