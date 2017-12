Microsoft sa chystá vytvoriť vlastnú karaoke hru Lips

17. jún 2008 o 18:27 Ján Kordoš

Spoločne s hrou Lips nájdete v balení dva bezdrôtové mikrofóny s pohybovým senzorom, blikajúcim svetlom (zrejme diódy blikajúca do rytmu hudby (?!) a ako inak, 30 skladbami. Nebude to však všetko, budete môcť použiť aj vlastné skladby a importovať si ich do hry. Ďalšie originálne piesne (s videoklipom) si budete môcť stiahnuť, pokým vám postačí i čisto zvuk, dokáže Lips zredukovať hlasy importovaných skladieb a budete môcť spievať vy sami. Pohybový senzor nájde svoje opodstatnenie pri jednoduchých tanečných pohyboch. Lips by mohlo výrazne ohroziť hegemóniu Singstaru a jednoznačne pôjde o party projekt, ktorý Xboxu 360 nesmierne chýba.

Zatiaľ si môžete spievať a vrtieť zadkom v sprche – teda pokým vaše kreácie nezapadajú do bežného štandardu diskoték a pripomínajú skôr v epileptickom záchvate zvíjajúceho sa (v dobrom prípade triezveho)človeka. Na druhú stranu, zaspievať si Mama od Tublatanky výzva rozhodne je!

Zdroj: Kotaku