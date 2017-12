Playstation 3 začína útočiť vo veľkej konzolovej bitke

16. jún 2008 o 9:53 Ján Kordoš

U nás je konzola Playstation obľúbená, o tom niet žiadnych pochýb. Microsoft si s Xbox 360 síce získal mnohých priaznivcov na svoju stranu, stále však platí staré pravidlo, že pre Starý kontinent je Playstation zemou zasľúbenou. Síce sa to zo začiatku tak vôbec nezdalo predaj Playstationu 3 sa hýbal pomaly, s pribúdajúcimi kvalitnými titulmi sa karta začína pomaly obracať. Podľa našich informácií sa napríklad Grand Theft Auto 4 predávalo lepšie práve pre PS3 a prevalcovalo verziu pre X360 pomerom 4:1 (UPDATE: Ide o informáciu predaja v slovenskom Gameexprese). A to je len začiatok – zhodujú sa i analytici, podľa ktorých zaručené značky začnú dvíhať predaj tejto konzoly.

Oproti minulému roku vzrástol predaj o 150%, pričom rast neustane. S pribúdajúcimi PS3 only hrami predaj konzoly porastie. Bolo to viditeľné pri Gran Turismo 5 Prologue (piaty diel by sa mal objaviť v priebehu budúceho roku) a nedávno vydaný Metal Gear Solid 4 tieto prognózy len a len potvrdzuje. Navyše sa Sony zaviazalo, že bude viac bojovať o exkluzívne projekty pre svoju konzolu, čo žiaľ v poslednom čase spoločnosť zanedbávala a prejavilo sa to v multiplatformových projektoch. Ako napríklad pri spomenutom GTA 4, tak i pri Devil May Cry 4 a ďalších hrách. Konzolová vojna jednoducho začína a my sa už teraz máme na čo tešiť.

V príprave je totiž hneď niekoľko zaujímavo vyzerajúcich pokračovaní na čele s druhými dielmi launchových titulov: MotorStorm: Pacific Rift alebo Resistance 2. Mnohí očakávajú úspech aj od Killzone 2, nestratí sa ani LittleBigPlanet či neustále odkladané Home. Pre mnohých je prílev dostatočného množstva kvalitných projektov spoločne so znížením ceny tým pravým impulzom ku kúpe novej generácie konzoly a postupne začínajú presedlávať z Playstation 2 na vyššiu úroveň.

Práve Metal Gear Solid 4, pokračovanie obľúbenej značky, je tým neskutočným lákadlom. Dokonca Sony uvažuje vytvoriť špeciálne bodové hodnotenie na štýl archievmentov z Xboxu 360. Podľa niektorých sa dá predpokladať, že o niekoľko rokov bude na PS3 viac exkluzívnych projektov a veľké značky vydavateľov zostanú multiplatformovou záležitosťou. Tak ako tak, Sony má tradíciu začína sa to prejavovať.

Zdroj: Shacknews, GamesIndustry