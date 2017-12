Microsoft ponúkol Yahoo! pri posledných rokovaniach 35 USD za akciu

Spoločnosť Microsoft ponúkla v posledných rokovaniach jednu miliardu USD (19,67 miliardy Sk) za vyhľadávaciu divíziu Yahoo! a osem miliárd USD plánovala investovať do zvyšku internetovej spoločnosti. To by znamenalo 35 USD za akciu Yahoo!.

15. jún 2008 o 19:15 TASR

New York 15. júna (TASR) - Spoločnosť Microsoft ponúkla v posledných rokovaniach jednu miliardu USD (19,67 miliardy Sk) za vyhľadávaciu divíziu Yahoo! a osem miliárd USD plánovala investovať do zvyšku internetovej spoločnosti. To by znamenalo 35 USD za akciu Yahoo!.

Ponuka Microsoftu, ktorá by vytvorila dlhodobé partnerstvo medzi softvérovým gigantom a internetovou firmou, by Yahoo! zvýšila prevádzkový zisk oproti súčasnej úrovni o viac než jednu miliardu USD, informoval v liste zamestnancom Microsoftu Kevin Johnson, zodpovedný v softvérovej firme za oblasť platforiem a služieb. Návrh by podľa neho pre Yahoo! navyše znamenal na najbližšie tri roky vyššie príjmy než firma získa zo svojho biznisu internetovej reklamy.

"Toto partnerstvo by vytvorilo výraznú konkurenciu oproti Google. Reklamným firmám, vydavateľstvám a spotrebiteľom by umožnilo omnoho väčší výber a viacero inovácií," napísal Johnson.

Firma Yahoo! však aj túto ponuku odmietla s tým, že by tým podhodnotila ako vyhľadávaciu divíziu, tak aj celú spoločnosť. Dohoda s Microsoftom podľa zdroja z Yahoo! totiž počítala s uzatvorením exkluzívneho partnerstva na desať rokov, pričom vyššie príjmy by internetovej firme zabezpečovala údajne iba tri roky. Konkurenčná dohoda s Google jej, naopak, umožní spolupracovať aj s inými firmami.

Microsoft však chce zabrániť partnerstvu medzi Yahoo! a Google, najväčším vyhľadávačom na svete, keďže by znamenalo obsadenie viac než 90 % tohto trhu.

Informovali o tom agentúry Bloomberg a server PC World.