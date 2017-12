Slovak Telekom a T-Mobile spoja svoje predajne

Telekomunikačné spoločnosti Slovak Telekom T-Mobile plánujú od októbra tohto roku zjednotiť svoje predajné siete.

10. jún 2008 o 12:38 SITA

BRATISLAVA 10. júna (SITA) - Telekomunikačné spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a T-Mobile Slovensko, a.s. plánujú od októbra tohto roku zjednotiť svoje predajné siete.

Ako informovala spoločnosť Slovak Telekom, proces spájania odštartoval začiatkom júna a firmy ním chcú vytvoriť najväčšiu predajnú sieť v telekomunikačnom sektore. Spoločné predajné miesta budú označené logom "T".

Spoločná sieť bude pozostávať z viac ako 220 predajných miest. V súčasnosti je už v prevádzke 16 takýchto spoločných predajní. Podobný proces budovania spoločnej predajnej siete sa uskutočnil aj v Maďarsku a Chorvátsku, v ktorých má zastúpenie materská spoločnosť Deutsche Telekom.

Slovak Telekom, a.s., je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Skupinu ST tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., Telekom Sec, s.r.o., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o.

Majoritným akcionárom ST je spoločnosť Deutsche Telekom AG s podielom 51 % akcií. Ministerstvo hospodárstva SR vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku Slovenskej republiky 15 % akcií.