Prvé informácie o NHL 09

10. jún 2008 o 13:50 Ján Kordoš

Zlepšením prejde aj multiplayer – ponúkne 12 hráčom možnosť zahrať si zápas štýlom 6v6, čiže vrátane brankárov. Mód Be a Pro sa prenesie aj do hokeju a budeme môcť sledovať vlastného hráča (kľudne si ho môžeme vytvoriť ako nováčika) z pohľadu tretej osoby a hrať výhradne za neho. Určite bude to bude zaujímavý prvok a postupné zlepšovanie štatistík z vášho borca možno spraví hviezdu NHL. Keby sa to dalo aplikovať na viac sezón vo forme kariéry, boli by sme v siedmom nebi. Okrem tradičnej NHL súťaže si budeme môcť vyskúšať aj európske ligy: ruskú, nemeckú a českú. NHL 09 jednoducho vyzerá výborne (napríklad aj na screenshotoch), len to zrejme bude platiť znovu výhradne pre konzolové verzie.

