Take Two sa možno spojí s UbiSoftom

10. jún 2008 o 13:38 Ján Kordoš

UbiSoft zastrešuje kvalitných vývojárov (ich montrealské štúdio patrí medzi najlepšie na svete), nedávno získal práva na všetko späté s Tomom Clancym, momentálne pracuje na novom Princovi z Perzie, Far Cry 2, medzi ďalšie kvalitné série patrí práve značka TC: Splinter Cell, Rainbow Six alebo Ghost Recon. Podľa analytika Douga Creutza ukázal Ubisoft Take Two kvalitnú manažérsku prácu, ktorá spravila z pomerne malého vydavateľa veľké zviera herného priemyslu. Kultúrne sú navyše obe spoločnosti dosť podobné a poskytujú tvorcom vysokú kreatívnu slobodu. Medzi ďalšie klady tohto spojenia by patril fakt, že by športová séria od 2K Sports mohla naďalej zdatne konkurovať projektom od EA Sports.

Dve miliardy amerických dolárov za Take Two od Electronic Arts teda bolo málo a niektorí analytici sa domnievajú, že pri tejto zmene stúpne cena akcii Take Two na 28 až 30 dolárov (EA ponúka momentálne do 16.júna za jednu akciu 25,74 amer.dolárov). Peniaze síce zohrávajú vždy dôležitú úlohu, avšak či budú rozhodujúcim faktorom, ešte uvidíme. Možné je všetko a možno Take Two zostane samostatné.

Zdroj: Shacknews, Forbes