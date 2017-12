Dátumy vydania Alone in the Dark, Battlefield: Bad Company a BlackSite: Area 51

10. jún 2008 o 13:12 Ján Kordoš

Písmo: A - | A + 0 0 Bad Company chce vniesť do kooperatívneho hrania zaujímavý príbeh, takže dúfame, že sa to podarí. Európsky termín vydania padol na 27.júna. Strieľačku z vlastného pohľadu BlackSite: Area 51 určite poznáte, prípadne ste ju už aj hrali, avšak oficiálne u nás od tuzemského distribútora CD Projektu v profesionálnej lokalizácii ešte nevyšla. Emzákov budeme naháňať až koncom júna, pričom pôjde o mierne vylepšenú americkú verziu so patchom vo verzii 1.2. Až z tejto verzie vám prinesieme recenziu. No a na záver to je projekt, ktorý by pri priaznivej konštelácii hviezd patriť medzi čierne kone tejto sezóny. Na Alone in the Dark sa nedá netešiť, hlavne ak patríte medzi pamätníkov a štyri predošlé diely ste hrali. Next-gen pokračovanie sa dlhú dobu odkladali, ale napokon je konečný termín stanovený na 20.júna tohto roku. Viac o hre sa dozviete z nášho prvého alebo druhého preview. Zdroj: PR