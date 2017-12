Microsoft víťazom štúdie Najlepší zamestnávatelia v krajinách SVE

Spoločnosť Microsoft sa stala víťazom štúdie Najlepší zamestnávatelia strednej a východnej Európy (SVE) v kategórií malých a stredných spoločností. Výsledky vyhlásila poradenská a outsourcingová spoločnosť v oblasti riadenia ľudských zdrojov Hewitt Associ

9. jún 2008 o 15:30 (sita)

Prvé miesto vyhrala pobočka zo Slovinska. K úspechu spoločnosti prispela jej slovenská pobočka, ktorá sa umiestnila v prvej desiatke rebríčka. Spoločnosť Microsoft obdržala aj zvláštne uznanie a ocenenie za výnimočné regionálne umiestenie. Firma sa štúdie zúčastnila v šiestich krajinách, a to v Slovinsku, Rusku, Poľsku, Slovensku, Českej republike a Ukrajine a umiestnila sa medzi Najlepšími zamestnávateľmi vo všetkých spomenutých krajinách. Informovala o tom spoločnosť Microsoft Slovakia.



Štúdia spoločnosti Hewitt Associates sa uskutočnila za podpory časopisu The Wall Street Journal Europe a zapojilo sa do nej takmer 600 spoločností z 12 krajín, čo reprezentuje názory takmer 120 tis. zamestnancov a 3 tis. zástupcov vrcholového manažmentu. V rebríčku tridsiatich najlepších zamestnávateľov stredoeurópskeho regiónu sa umiestnili štyri české a štyri slovenské spoločnosti. Microsoft Slovensko koncom apríla získala titul Najlepší zamestnávateľ na Slovensku v kategórií malých a stredných firiem.