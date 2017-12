Obedná pauza: extrémne skoky

Base Jumping vás stavia do pozície extrémneho skokana, ktorý súťaží s kolegami o to, kto dopadne na zem ako prvý. Aj za cenu hazardovania so svojím životom. Nevyhnutné je správne načasovať zoskok a otvorenie padáku. Našťastie sa dajú za peniaze zinkasovan

10. jún 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Zahrajte a stiahnite si zábavné hry na PLAY.SME.sk . Náš dnešný tip Insectus sa pripravujú na opätovné vyrojenie. Ľudské sily sú stále oslabené z poslednej bitky. Teraz majú väčších šéfov, blokujúcich tvoju cestu na každej zákrute. Tvoje novo vytvorené pomôcky a technológia by mohli byť dostačujúce na zničenie ich poslednej bašty, ale budeš musieť využiť svoje bleskové reflexy, aby si získal prevahu. Base Jumping vás stavia do pozície extrémneho skokana, ktorý súťaží s kolegami o to, kto dopadne na zem ako prvý. Aj za cenu hazardovania so svojím životom. Nevyhnutné je správne načasovať zoskok a otvorenie padáku. Našťastie sa dajú za peniaze zinkasované za úspešné zoskoky nakúpiť lekárničky, ktoré vám umožnia zúčastňovať sa ďalších a ďalších pretekov. Ovládanie:

Hra sa ovláda iba medzerníkom. Skočiť môžete až po odštartovaní ("go"), kedy otvoríte padák, je už na vás. Čím neskôr to bude, tým väčšiu šancu máte byť na zemi ako prvý, ale zároveň aj dokaličiť sa. Po niekoľkých úspešných turnajoch si svoje sily zmeriate s majstrami extrémnych zoskokov.

Túto hru nám už dávnejšie odporúčal čitateľ Vlado Jendroľ, či diskutéri ako teh_mila alebo masklin. Ak poznáte podobnú návykovku, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.