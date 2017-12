Na internete čaká dvojaké nebezpečenstvo

Človek si to nepripúšťa, ale všade navôkol naňho číha veľa nebezpečenstiev. Voľným okom neviditeľné baktérie, choroboplodné zárodky, mikroorganizmy, roztoče.

9. jún 2008 o 0:00 Marian Timoracký, marketingový poradca United Consultants

Nebezpečné môžu byť aj potraviny zvyšujúce hladinu cholesterolu v krvi, fyzická či mentálna nečinnosť. A vyslovenou hrozbou sú idioti za volantom, podvodníci, zlodeji a úchyláci, ktorým keď rupne v bedni, vytasia kolt a strieľajú hlava-nehlava. Áno, aj také sa už u nás stáva.

Isteže, s permanentnou predtuchou, že sa niečo stane, sa normálne žiť nedá. Ale naučiť sa žiť so svojimi baktériami či vyhýbať sa nezdravým jedlám, sa dá. Jednoducho eliminovať mieru rizika na minimum.

Hrozby z kyberpriestoru

Akoby by nám však nestačili hrozby z tohto sveta, „vymysleli“ sme si nové svety a nové riziká. Webové stránky s pornografickým obsahom, útoky hackerov, spam, malvéry, botnety, advéry, spyvéry, bakckdoory, trójske kone, makrovírusy, červy a im podobné hávede. Encyklopédia počítačových vírusov sa rozsahom určite vyrovná podobným indexom z oblasti mikrobiológie.

V Slovenskej televízií beží v súčasnosti reklama „Kde je Miro?“ Výborný spot, ktorý upozorňuje na hrozby internetu ako sú pedofília, pornografia, násilie v hrách či extrémizmus. Reklama má vyburcovať rodičov, aby sa zaujímali, čo robia ich deti na internete. Podľa mňa však nejde len o obsah. Otváranie pornostránok a sťahovanie súborov je však nebezpečné ešte aj iným spôsobom.

Vyzradené heslá

Na takýchto webstránkach je totiž najväčšia šanca chytiť nejaký ten vírus. A keby len to! Cez takéto webstránky sa môže do vášho počítača dostať napríklad keystroke logger. To je program, ktorý zaznamenáva všetky stlačenia klávesov na počítači. Niekto tak môže získať vaše prístupové heslá, registračné kľúče, číslo kreditnej karty, či heslá do vášho internet bankingu.

Podľa správy Internet Security Out­look Report 2008 sú primárnym cieľom internetových zločincov práve online hráči a účastníci sociálnych sietí.