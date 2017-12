Gmail – 13 nových funkcií, ktoré stoja za skúšku

Obľúbili ste si Gmail, nedáte naň dopustiť, avšak stále sa vám zdá, že by mohol byť o čosi lepší? V testovacej prevádzke sa objavilo 13 nových funkcií, ktoré si môžete okamžite odskúšať.

9. jún 2008 o 7:00 Milan Gigel

Stačí ak navolíte anglickú verziu rozhrania a siahnete po moduloch, ktoré sa zrodili vo vývojárskych laboratóriách.

1 – Superstars

Ručné označovanie dôležitých správ hviezdičkou je rýchlejšie a praktickejšie ako používanie štítkov, odlíšiť však vzájomne rôzne druhy správ nikdy nie je na škodu. Modul superstars ponúka 12 rôznofarebných grafických symbolov, ktorými odlíšite radostné dobré správy od zlých, povinnosti od zábavy a menej podstatné od najdôležitejších.

Výhodou je, že si môžete sami navoliť, ktoré symboly budú aktívne, aby ste sa pri prepínaní stavov neuklikali k smrti. Čo však zatiaľ chýba je možnosť filtrovať správy podľa konkrétneho druhu „hviezdičky“.

2 – Gestá myšou

Tí, čo sa vyhýbajú klávesnici ako sa len dá a všetko robia radšej myšou, tých možno osloví nový modul, ktorý prináša do Gmailu jednoduché gestá. Umožňuje rolovať medzi správami vpred a vzad a odkiaľkoľvek je možné otvoriť priečinok došlej pošty. Tri gestá pre začiatok potešia, lepšie spracovanie by však na škodu rozhodne nebolo.

3 – Klávesnica pod kontrolou

S miniatúrnym notebookom na kolenách sa predsa len všetko ovláda lepšie, ak netreba siahnuť na myš. Nový modul umožňuje definovať používateľské klávesové skratky tak, aby ste mali okamžitý prístup k najpoužívanejším funkciám. Ak vás doposiaľ škrelo, že pre mazanie treba použiť tlačidlo „#”, teraz si ho môžete pokojne predefinovať na „d“. Autori však zabudli skontrolovať, či si skratky nenadefinujete duplicitne, takže vždy platí tá, ktorá je zadefinovaná prvá.

4 – Rýchle odkazy

Výsledky vyhľadávania predvoleného reťazca, fitrovanie správ či iné náhľady, ku ktorým sa často vraciate je odteraz možné uložiť vo forme záložky. Znamená to, že už nebudete musieť písať na klávesnici a klikať ako diví, aby ste vo vyhľadanom e-maile zistili, čo sa bude diať na zajtrajšej porade, jednoducho iba kliknete na záložku. Praktické a jednoduché - pravdupovediac, malo to tam byť už od začiatku.

5 – Zatočte so stresom

Vysvietený počet neprečítaných správ po víkende alebo dovolenke môže byť rovnako znervózňujúci, ako vyzváňajúci telefón. Odteraz je možné vypnúť zobrazenie počtu neprečítaných správ navždy, takže so stresom je jednoducho koniec. Vždy však máte prehľad o tom, či ste všetko vybavili, alebo nie.

6 – Cikpauza bez odvolania

A ak ste úspešne zatočili so stresom, zatočte aj so svojim workoholizmom. Funkcia Email Addict sa postará na to, aby bol G-mail na 15 minút vyblokovaný a vy zostávate v rovnakom čase dostupní pre svoje IM konakty v kliente Google Talk. Výhodou je, že získate 15 minút pre seba a nezbavíte sa ich ani vtedy, ak sa rozhodnete rebelovať.

7 – Pre ľahšie čítanie

Poslal vám niekto nemotorne rozbitú tabuľku z textového exportu, alebo sa všetko na obrazovke zbehlo a rozbehlo tak, že sa v tom nevyznáte? Modul Fixed Fond Width nahradí písmo v správe fontom s pevnou šírkou písmen, takže všetko sa môže napraviť bez toho, aby ste pri lúštení dát potrebovali štipku trpezlivosti. Na takúto pomoc sa jednoducho nezabúda.

8 – Ksichty pred očami

Možno vám práve vypadlo, ako vlastne vyzerá obchodný partner, ktorý od vás úpenlivo pýta 15 percentnú zľavu aj napriek tomu, že si ju nezaslúži. Kým Google Talk ponúka náhľady fotografií kontaktov, chat zabudovaný v Gmaile to doposiaľ nedokázal. Odteraz stačí túto funkciu aktivovať a viete, s kým máte tú česť.

9 – Zatočte s odkazmi

Stalo sa zvykom, že používatelia IM klientov sa snažia za každú cenu pochváliť tým, čo robia, čo prežili, alebo čo čítali. Ak vás tieto poznámky v stavovom okne rušia, jednoducho ich vypnete a všetci sa budú tváriť že buď sú on, alebo off.

10 – Podpisy bez starostí

Určite ste si všimli, že pri odpovedi na správy vás Gmail vždy podpisoval až za citovanou správou na konci e-mailu. S týmto môžete konečne zatočiť a postarať sa o to, aby bol podpis vždy na začiatku. Nie každý predsa maže to, čo v predchádzajúcej konverzácii povedali iní.

11 – Zrnko múdrosti na koniec

A ak sa vám v súkromných e-mailoch zdá, že je váš podpis príliš „suchý“ na to aby ho niekto čítal, môžet ho doplniť náhodne zvoleným zrnkom múdrosti, vtipom či výrokom, ktoré Gmail získa z externého zdroja.

12 – Čas a dátum podľa želania

Upraviť je možné aj zobrazenie času a dátumu do formátu, ktorý vám najviac vyhovuje. Gmail síce prezradí, pred koľkými minútami, hodinami či dňami správa dorazila, vždy sa však nájdu i takí detailisti, ktorí chcú mať všetko podľa svojho gusta.

13 – Kratochvíľa na záver

Hrávate na svojom mobile „háďa“? Nuž odteraz ho môžete hrávať už aj v Gmaile, ak márne čakáte na odpoveď a nedokážete sa odtrhnúť od klávesnice. Zdá sa, že autorom nešlo ani tak o zábavu, ako o to, aby ukázali že do Gmailu je možné vtisnúť cez API rozhranie čokoľvek.

A čo nás čaká o mesiac, rok, či dva? Dúfajme, že sa neroztrhne vrece s miliónmi rozširujúcich modulov, ktoré z prehľadného a rýchleho Gmailu spravia neovládateľné monštrum, ktoré zanikne v ponuke podobných produktov.