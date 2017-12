Ghostbusters: The Videogame - Krotitelia duchov sú späť!

6. jún 2008 o 15:16 Ján Kordoš

Úprimne si to priznajme. Hry vznikajúce na základe filmovej predlohy väčšinou stoja za fajku. Mieru. Buď sú to herné prepadáky, v tom lepšom prípade priemerné tituly, ktoré však dohráte za krátku dobu a s adekvátny zážitok z nich nevytrieskate, ani keby ste sa o to holými rukami snažili. Netreba však srdcorevúco bedákať nad postupným prepojovaním herného a filmového biznisu. Je tu totiž sorta hier, ktorá síce vznikla na základe filmovej licencie, lež dátum vydania hry a filmu vôbec nekorešponduje, býva posunutý o mnoho rokov. Spomeňme na kultový film Blade Runner a taktiež dnes už kultovú adventúrku od Electronic Arts (!), ktorá patrí do zlatého fondu dobrodružných hier, hoci sa vydania dočkala až 15 rokov po uvedení filmu! Alebo na herného Riddicka, ktorý filmové skopičiny s Vin Dieslom nestihol, no o to viac zábavy sme s touto skvelou hrou zažili. Áno, pokým majú tvorcovia čas, sú talentovaní, milujú predlohu, pomocnú ruku im podávajú odborníci na filmu, zle to dopadnúť nemusí. Jedným z adeptov na podobný projekt, ktorý vyvráti fámy, že hry podľa filmov sú odpad, je herný titul Ghostbusters: The Videogame.

Krotiteľov Duchov musí dnes poznať takmer každý. Mladšie ročníky sa možno začnú škriabať na hlave a táto filmová klasika, ktorá vznikla pred 25 rokmi im nemusí mnoho hovoriť, určite však v pamäti nájdu úspešný animovaný seriál. Vývoja sa chopili tvorcovia z Terminal Reality, ktorý síce už dlhšiu dobu nedostali zo seba poriadny kúsok, avšak na chrbát im dýchajú autori predlohy, v pláne je i nadabovanie rovnakými hercami ako v prípade filmu, takže o béčko určite nepôjde. Príbeh nebude sledovať žiadne dobrodružstvo videné vo filme. Zápletka sa odohráva po oboch filmových dieloch. Tím krotiteľov duchov sa stal všeobecne známym a keďže v New York City začali znovu vyčíňať prízraky, museli naši hrdinovia prijať medzi seba nové člena – a tým sa samozrejme stávate vy.





Na začiatku vás čaká učenie sa všetkým činnostiam dobre známych z filmov a rozhodne sa pripravte na to, že ostatní členovia tímu na vás nenechajú nitku suchú a budú vaše márne snaženie náležite glosovať. Úlohu bažanta však pretrpíte, zvyknete si na špeciálnu zbraň vysielajúcu akúsi obdobu lúču, ktorým chytáte duchov. Princíp je jednoduchý. Lúčom musíte lapiť ducha do imaginárnej siete, pokým je plný života, skrotíte ho (vzpiera sa, musíte ho udržať v účinku lúču, prípadne ho riadne otrieskať o všetko možné, takže sa tešme na demoláciu okolitého prostredia) a následne vtiahnete do špeciálneho zachytávacieho zásobníku. Ono to chytanie možno vyzerá jednoducho, ale až tak primitívna činnosť to určite nebude. Aby to však bolo i zábavné, dočkáme sa množstva miest s obrovským počtom predmetov, ktoré budete môcť rozbiť a pri manévrovaní a „ukľudňovaní“ ducha sa tak i stane. Chýbať nebude ani kooperácia – pomáhanie s ostatnými členmi tímu, len si musíte dať pozor na prekríženie lúčov.

Medzi veľké klady hry bude patriť spomínaný fyzikálny engine spojený s deštrukciou okolia. Po výbuchu sa zdvihne tlaková vlna a fyzika už nadvihne všetky predmety v miestnosti. Podobne sa bude dať spolupracovať na vyššej úrovni i so špecialitou, ktorá vám umožní spojiť dva rôzne objekty obrovskou rýchlosťou. Neposednému duchovi môžete o hlavu takto efektne rozbiť vázu alebo mu do nej hodiť knihu, ale to ho skôr naštve ako omráči, no pri kontakte s veľkým piánom alebo nebodaj vozidlom už rožky vystrkovať prestane. Lovenie duchov však nebude prebiehať len v interiéroch. Terminal Reality už poctivo pracuje na vytvorení obrovskej masy ľudí, ktorá by sa premávala po uliciach NY a pri invázii duchov začali všetci šalieť a behať okolo. Samozrejme narobia viac problémov ako úžitku, ale nech nám aj zavadzajú, určite to pomôže atmosfére a my sme len radi, že si užijeme i vonkajšie priestranstvá priamo v uliciach veľkomesta.



Na obrázkoch sami vidíte, že vlastne nevidíte žiadny HUD. On tam je, avšak nie v takej podobe ako ho poznáme. Všetko dôležité nájdete na špeciálnych protónových packoch na chrbtoch hlavných hrdinov. Výborný krok – obrazovku nič nehyzdí a dôležité informácie okamžite vidíme. Dôležitá však bude hrateľnosť celého projektu a tú zatiaľ tvorcovia pred hráčmi i médiami skrývajú. Istotne, nemôžeme očakávať sofistikovaný projekt s prepracovanou zápletkou, epickým rozprávaním, desiatkami hodín hrateľnosti – o tom však nebol ani film. Aj ten ponúkal jednoduchú, ale chytľavú zábavu. Určite sa počas hrania môžeme tešiť na rôzne frky a vtipné hlášky alebo komické momenty. Pôjde o jednoduchú hru, akýsi nikdy nerealizovaný tretí film. A ponesie sa v rovnako voľnom duchu ako predchodcovia, takže čakáme skôr oddychovú pohodu. Nám to však stačiť bude. Ghooooostbusteeeers!