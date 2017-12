Mobily nás robia predvídateľnými

Vedci, ktorí sledovali 100 000 ľudí pomocou signálu ich mobilného telefónu v stredu potvrdili, že väčšina ľudí je pevne viazaná svojimi zvyklosťami. Väčšina z nás chodí do práce či do školy a nazad domov podľa prekvapivo predvídateľného systému. Vedci to

6. jún 2008 o 9:15 (reuters)

označili za užitočné zistenia pre plánovanie miest a prípravu na krízové situácie. „Napriek rozdielom v jednotlivých históriách pohybu sa ľudia pohybujú vo veľmi jednoducho reprodukovateľných schémach,“ píše sa v správe napísanej kolektívom Alberta-Laszla Barabasiho zo Severovýchodnej univerzity v Bostone. „Táto základná podobnosť by mohla mať vplyv na všetky fenomény ľudskej mobility, od preventívnych opatrení proti epidémiám až po reakcie na krízové stavy, urbánne plánovanie a agentové modely,“ uvádza sa v správe. Výskum využíval údaje zozbierané európskym mobilným operátorom. „Obsahujú informácie o dátume, čase a polohe vykrývača, ktorý prenášal telefónny hovor alebo textovú správu o vyše 6 miliónoch účastníkoch,“ uvádzajú vedci. Z toho sa anonymne skúmalo 100 000 ľudí. Cesty nad 1000 km sa do výskumu nezaratávali.